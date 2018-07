Samsung Galaxy Note 9 Yeni Görüntüleri ve Avrupa Satış Fiyatı Sızdırıldı!

Samsung’un New York’ta 9 Ağustos’ta yapılması planlanan Samsung Galaxy Note 9 ve Samsung Galaxy Watch tanıtımından önce son günlerde cihazlar hakkındaki sızıntılar dikkat çekiyor.

Bugün birkaç büyük sızıntı ile daha karşı karşıyayız. İlk olarak Android Headlines sitesi tarafından bildirildiği üzere Samsung Galaxy Note 9 üç renkte gelecek: mavi, siyah ve kahverengi. Renklerin resmi isimleri ise şu şekilde iddia ediliyor: Geceyarısı Siyahı, Mercan Mavisi ve Teddy Kahvesi. Resmedilmemesine rağmen bazı söylentiler Lila Mor renk seçeneğinin de Note 9 ile bir dönüş yapacağını işaret etmişlerdi.

Ayrıca ilginç olan ise bu renk seçeneklerinin her birinin farklı bir Samsung aksesuarı ile gösterilmesidir. Söylentilere göre Galaxy Note 9’u satın alanlar ücretsiz olarak bir ekstra aksesuar seçebilecek: Samsung DeX Dock, Samsung Gear S3 Frontier veya Gear Icon X (2018) kulaklıkları.

Mavi model aynı zamanda Samsung davetinde gördüklerimizi doğrular nitelikte sarı bir S Pen gösterir. Mavi model karşılık gelen cihazdan farklı bir S Pen’e sahip olan tek cihazdır. Söylentiler ayrıca S Pen’in Bluetooth özellikli olduğunu ve Pen’in sunumlar, müzik kontrolleri ve uzaktan kamera deklanşörü için uzaktan kumanda olarak kullanılacağını söylüyor.

Bugün gelen diğer sızıntıda ise Samsung Galaxy Note 9’un Avrupa’da 1000 € ‘ya mal olacağını iddia eden @RolandQuandt‘tan geliyor.

Samsung Galaxy Note9 512GB is real. Coming for ~1250 Euro in Black or Blue for Europe. (~1150 GBP) Base model now carries 128GB (up from 64 last year), priced at ~1050 Euro (~950GBP) in Black/Blue/Purple in Europe at launch: https://t.co/DCIcokL5kC

— Roland Quandt (@rquandt) July 23, 2018