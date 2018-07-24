Samsung Galaxy Note 9 Yeni Görüntüleri ve Avrupa Satış Fiyatı Sızdırıldı!

Samsung’un New York’ta 9 Ağustos’ta yapılması planlanan Samsung Galaxy Note 9 ve Samsung Galaxy Watch tanıtımından önce son günlerde cihazlar hakkındaki sızıntılar dikkat çekiyor.

Bugün birkaç büyük sızıntı ile daha karşı karşıyayız. İlk olarak Android Headlines sitesi tarafından bildirildiği üzere Samsung Galaxy Note 9 üç renkte gelecek: mavi, siyah ve kahverengi. Renklerin resmi isimleri ise şu şekilde iddia ediliyor: Geceyarısı Siyahı, Mercan Mavisi ve Teddy Kahvesi. Resmedilmemesine rağmen bazı söylentiler Lila Mor renk seçeneğinin de Note 9 ile bir dönüş yapacağını işaret etmişlerdi.

Ayrıca ilginç olan ise bu renk seçeneklerinin her birinin farklı bir Samsung aksesuarı ile gösterilmesidir. Söylentilere göre Galaxy Note 9’u satın alanlar ücretsiz olarak bir ekstra aksesuar seçebilecek: Samsung DeX Dock, Samsung Gear S3 Frontier veya Gear Icon X (2018) kulaklıkları.

Mavi model aynı zamanda Samsung davetinde gördüklerimizi doğrular nitelikte sarı bir S Pen gösterir. Mavi model karşılık gelen cihazdan farklı bir S Pen’e sahip olan tek cihazdır. Söylentiler ayrıca S Pen’in Bluetooth özellikli olduğunu ve Pen’in sunumlar, müzik kontrolleri ve uzaktan kamera deklanşörü için uzaktan kumanda olarak kullanılacağını söylüyor.

Samsung Galaxy Note 9 Avrupa Fiyatı

Bugün gelen diğer sızıntıda ise Samsung Galaxy Note 9’un Avrupa’da 1000 € ‘ya mal olacağını iddia eden @RolandQuandt‘tan geliyor.

Samsung Galaxy Note9 512GB is real. Coming for ~1250 Euro in Black or Blue for Europe. (~1150 GBP) Base model now carries 128GB (up from 64 last year), priced at ~1050 Euro (~950GBP) in Black/Blue/Purple in Europe at launch: https://t.co/DCIcokL5kC — Roland Quandt (@rquandt) July 23, 2018

Bu rapor bize ayrıca akıllı telefon endüstrisi için bir ilk olan 512GB dahili depolama alanına sahip bir Note 9 modelinin varlığını da iddia ediyor. Temel depolama alanı 64GB’tan 128GB’a kadar dahili depolama kapasitesine sahip olacak telefon 1050 € satış fiyatına sahip olacakken, 512GB’lık bir versiyonun 1250 €‘ ya satılacağı söyleniyor.

İster inanın ister inanmayın, bu fiyatlar ile Note 9 almak isterseniz iPhone X‘in Avrupa’da iki kat daha fazla sunmuş olduğundan dolayı hala daha düşüktürler

Bu fiyatlandırma şemasına dayanarak Note 9 için ABD fiyatlandırmasının 128GB varyantı için 899 ABD doları, 512GB çeşidi ise 1049 ABD doları olarak fiyatlandırılabileceğini tahmin edebiliriz. Yine de bu fiyatlandırmanın iPhone X’in perakende fiyatını stratejik olarak altüst eden fiyatlandırmaya dayalı bir tür spekülasyon olduğunu belirtelim.

Samsung Galaxy Note 9 ile ilgili her şey Samsung’un bir sonraki Samsung Galaxy Watch cihazını da duyuracağı Galaxy Unpacked etkinliğinde yani 9 Ağustos‘ta resmi hale gelecek. Lansman sırasında New York’ta olacağız.

Cepkolik.com’u takip etmeye devam edin. Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için site bildirimlerini açık tutmayı unutmayın.