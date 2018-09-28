Samsung Galaxy Note 9 Yeni Güncellemesi ile Kamera Kalitesini Artırdı

Piyasaya sürülmesinden bu yana Galaxy Note 9 zaten iki kez güncelleme yaptı. En son gelen güncelleme Bixby düğmesine odaklandı.

Birincisi ise ağır çekim video modu üzerine ekstra odaklandı. Artık üçüncüsü kamera deneyimini önemli ölçüde geliştirmeyi vaat ediyor.

Almanya’daki kullanıcılar N960FXXU2ARI9 sayısını oluşturan ve 302 MB büyüklüğünde olan OTA güncellemesini değerlendirmeye aldılar. Değişiklikler ağırlıklı olarak daha iyi bir kameraya sahip olması amaçlı yapılmıştır. Kamera görüntüsünün bazı bölümlerinin düşük pozlama ve düşük ışıklı fotoğrafçılığa dönüştüğü HDR sorunları ortadan kaldırılmıştır.

Geliştirilmiş SNR (Sinyal-Gürültü Oranı) algoritması sayesinde daha az gürültülü fotoğraf çekim performansı ile karşılaşabilirsiniz. Geliştiriciler kameranın otomatik modunu da yeniledi.

Şu an itibariyle yazılım bazı sürümlerle uyumlu olsada bazıları için mevcut değildir. İlerleyen zamanlarda satış noktalarında geri kalanına kademeli olarak yayılacaktır. Ayarlar menüsünde otomatik olarak taramayı deneyebilirsiniz.