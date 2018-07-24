Samsung Galaxy Note 9'un Bugüne Kadarki En Net Görüntüleri Sızdırıldı!

Samsung Galaxy Note 9 hakkında sızıntıları sürekli gelmeye devam ediyor. Telefonun tanıtım etkinliğine yaklaştıkça amiral gemisi hakkında daha fazla bilgi internette birbirinden farklı sitelerden geliyor. Yakın zamanda Galaxy Note 9‘un piyasaya sürülecek çeşitli renklerini gösteren birkaç fotoğraftan bahsetmiştik. Dolayısıyla akıllı telefonun neye benzediğini biliyor olabilirsiniz.

Bununla birlikte Evan Blass bugün çevrimiçi olarak yayınladığı Galaxy Note 9‘un yeni ve şimdiye kadarki en yüksek kaliteli resimleri sayesinde bize telefonun nasıl olacağına dair daha net bir bakış sunuyor. Mavi, Kahverengi ve Siyah renklerde sunulacak yaklaşan amiral gemisi için Samsung tarafından seçilen renkler olmuş. Ancak henüz bilmediğimiz başka renkler de mevcut olabilirler. Örneğin Lila Mor renginin geri dönmesi gibi. Zira hakkında çok fazla söylenti oldu.

Diğer iki renk seçeneğinde (Siyah ve Kahverengi) S-Pen kalemi akıllı telefonun rengiyle eşleşirken, Mavi renk seçeneğinde farklı bir renkte kalem var. Samsung‘un cesur renk seçimi geçmişte bazı cihazlarında hep çok konuşuldu. Ancak resimde gördüğünüz gibi Mavi Galaxy Note 9 ile birlikte gelen sarı S Pen‘in oldukça güzel gözüktüğünü söyleyebiliriz.

Her şey göz önünde bulundurulduğunda hepimizin Samsung‘un Siyah renk için ciddi ve klasik tonları sevenleri hedef almasına karar verdiğini düşünüyoruz. Mavi sürüm ise Mercan Mavi Galaxy S8 / S8 Plus‘daki renge benzer seçilmiş. Kahverengi seçeneği sıra dışı tonları tercih edenlere yönelik ilave bir renk seçimi ancak pek ilgi çekici bir renk değil.