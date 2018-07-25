Samsung Galaxy Note 9'un Erken Tanıtılmasının Sebebi Belli Oldu

Samsung yeni amiral gemisi Galaxy Note 9 modelini 9 Ağustos’ta piyasaya sürüyor. Tayvanlı endüstri uzmanlarına göre Koreli şirket Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus‘ın düşük satış rakamları sebebiyle çok geç olmadan yeni modelini tanıtmak istedi.

Samsung duyurusunu yaptıktan sonra genellikle iki hafta içinde amiral gemilerinin satışına başlıyor. Bu nedenle Ağustos başlarında pazara giriş yapacak telefon Ağustos sonunda pazara gelecek. Bu hareket Galaxy S9 serisinin zayıf satış performansının Çin’den gelen bazı raporlara göre 2012’den bu yana en düşük seviyeye ulaşmasından kaynaklanıyor. China Times’ın raporları mevcut amiral gemisinin Şubat ayında tanıtıldığından beri sadece 30 milyon adet sattığını söylüyor.

Aslında Samsung önceki yıllarda Eylül ayında IFA etkinliklerinde yeni Galaxy Note telefonunu piyasaya sürüyordu. Ancak 2015 yılından beri bu serinin tanıtımını teknolojik konferanstan ayırmaya karar verdi. Galaxy Note 5’in ardından her Samsung tablet-telefonu Ağustos ayında tanıtıldı.