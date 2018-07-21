Samsung Galaxy Note 9'un Farklı Bir Renk Seçeneğinin Görüntüleri Sızdırıldı!

Samsung Galaxy Note 9 bildiğiniz üzere 9 Ağustos‘ta resmen açıklanacak. Ancak bugüne kadarki en iyi saklanan telefon olmadığı kesin. Öyle olsa bile yeni parçalar her seferinde ortaya çıkıyor ve en sonuncu sızıntı ise bugün ortaya çıktı. Samsung‘un Lila Purple adını verdiği renk seçeneği Note 9 görünümünü de sunarak karşımıza geldi.

Bu sızan görüntü daha önce gördüğümüz Coral Blue görüntülerini ve dün gece sızan Black Night renginin canlı çekimleri ile uyumlu görünüyor. Yine de gerçek bir sarı S-kalemini bu görüntülerde görmüyoruz.

Renk dışında bu yeni sızmış görüntüden çıkarabileceğimiz pek yeni bilgi yok. Note telefonu S serisine kıyasla daha keskin köşeleri koruyor, arkadaki bileşenlerin düzenlenmesi konusunda da fikir birliği görülüyor. Ön paneldeki AMOLED’in ise önceki sızıntıları doğrular nitelikte minimum ön çerçevesi bu görüntülerde de görülüyor.