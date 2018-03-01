Samsung Note 9‘un Infinity ekran ve Android Oreo ile geleceğini bugün sızan benchmark sonuçları ile öğrenmiş bulunuyoruz.

Telefon mu tablet mi tam belli olmayan bu yüzden “phablet” adı verilen Note serisinin yeni üyesi merakla bekleniyor. Bugün ise Samsung Galaxy Note 9 modelinin ilk benchmark sonuçları elimize ulaşmış bulunuyor.

İlk Note 9‘un benchmark sonuçlarının göstergesi; Infinity ekran ve Android Oreo özelliklerini ortaya çıkardı.

Telefonda Galaxy S9‘da olduğu gibi Samsung‘un ikinci nesli Infinity Display’i daha ince ön çerçeveleri, daha düşük yansımaları olan daha yüksek parlaklığa sahip ekran bulunuyor. Ayrıca daha fazla koruma sağlamak için % 20 daha kalın olan Gorilla Glass 5 koruması göze çarpıyor. Peki biz Note 9‘un neden bir Infinity Display ile başlayacağını düşünüyoruz? Bunun ilk referans noktası sızdırılmış yani HTML5 tarayıcı test veritabanına sıkışmış olabilir. Test sonuçlarında ekran oranı 18.5:9 olan bir cihaz, Samsung SM-N960U olarak görüldü. Note 8‘in SM-N950 kodu ile göründüğü göz önüne alındığında, Galaxy S9 anonsunun zaten yapılmış olduğunu da düşünürsek, geriye tek ihtimal olarak Samsung‘un Note 9‘u kalıyor.

Note 9, Samsung Experience 8.0 tarayıcısı ile yüklü olarak Android 8.0 Oreo kutudan çıkacak. Merakla bekliyoruz.