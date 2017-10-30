Samsung Galaxy Note FE Filipinler’de Satışa Çıktı

Samsung Galaxy Note FE, şimdi Güney Kore ve Malezya‘dan sonra telefonu almak için üçüncü Asya pazarı olan Filipinler’e geldi. Perakendeci MemoXpress, cihazı ülkede satışa sunuyor.

Yukarıdaki resimde de görebileceğiniz gibi, telefon yalnızca sınırlı bir süre için kullanılabilir. Resmi olarak, fiyatlarla ilgili hiçbir bilgi yok (cihaz perakendecinin web sitesinde henüz yer almamaktadır), ancak raporlar yaklaşık 640 dolar civarı bir fiyata denk geleceğini gösteriyor.

Bildiğiniz gibi Galaxy Note FE yenilenmiş Note 7 modelinin bir diğer adıdır. Ülkemizde satışa çıkıp çıkmayacağı konusunda henüz bir bilgi bulunmuyor.