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Samsung Galaxy Note FE Resmi Android 9.0 Güncellemesi Alıyor

By Selin Polat

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Galaxy Note 7 FE

Temmuz 2017’de piyasaya sürülen Samsung Galaxy Note FE, Galaxy Note 7 felaketinden sonra Samsung‘un itibarını artırmak için zor bir görev üstlendi. Patlayan Note 7‘lerin kötü günleri geride kalırken, Samsung, Note FE kullanıcılarını unutmadı ve yeni arayüzü OneUI ile Android 9.0 Pie üzerine bir güncelleme yaptı.

Bir hatırlatma yapmak gerekirse, telefon aynı tasarıma sahiptir ve asıl fark 3.200 mAh’ye düşürülmüş olan batarya kapasitesiyle birlikte, Note 7 ile aynı özelliklere sahiptir. Diğer önemli özellikler arasında 5.7″ QHD Süper AMOLED ekran, 12MP çözünürlükte OIS destekli arka kamera ve Exynos 8890 yonga seti bulunuyor.

Bu hamle kesinlikle Samsung‘un iki yıldan fazla olan amiral gemisi akıllı telefonlarını desteklemeye devam edeceğini kanıtlıyor. Note FE ilk olarak Android 7.1.1 Nougat ile birlikte gönderildi ve bu, sonraki yaşam döngüsündeki ikinci büyük işletim sistemi yükseltmesini işaret ediyor.

Not FE’nin yeni güncellemeyi nasıl kullanacağı merak ediliyor. Güncelleme halihazırda Suudi Arabistan’da yayınlanıyor ve diğer bölgeler yakında güncellemeyi almayı bekliyor.

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