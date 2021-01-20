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Samsung Galaxy Note Serisine Elveda Deme Vakti!

Samsung, muhteşem Galaxy Note serisini bitirmeyi planlıyor. Samsung Galaxy Note 21, serinin son telefonu olabilir.

Ayşen Sıla

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Geçtiğimiz yıl, Galaxy S serisinin S Pen için destek alacağına dair raporların ardından Samsung’un Galaxy Note serisini sonlandıracağına dair söylentiler vardı. Aralık ayında bir Samsung yetkilisi, Galaxy Note serisinin 2021’de de devam edeceğini basına açıklamış olsa da, artık durum böyle olmayacak gibi görünüyor.

Popüler bir kaynağa göre Samsung Galaxy Note serisi tamamiyle sona erecek. Aynı zamanda kaynak, “Son” yazan bir tweet paylaşarak Galaxy Note serisine bir gönderme yapmayı da unutmadı.

Galaxy S21 Ultra, kutusunda herhangi bir kalemle gelmese de S Pen stylus desteğine sahip ilk Galaxy S serisi akıllı telefon olarak piyasaya sürüldü. Samsung ayrıca daha fazla Galaxy telefonunun S Pen desteğine sahip olacağını açıkladı.

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Galaxy Note serisini tanımlayan şeyin S Pen olduğuna bakarsak bu gayet mantıklı görünüyor. Samsung, artık yeni Galaxy Note akıllı telefonlar üretmediğini resmi olarak açıklamadı, bu yüzden kesin bir bilgi olmadığını belirtelim. Bununla birlikte, bilginin Koreli devin akıllı telefon işinde pek çok kişisi olduğu bilinen bir kaynaktan geldiği düşünüldüğünde, gerçek olmama olasılığı çok düşük.

Ayrıca Samsung’un nihayet seriyi bitirmeye karar vermiş olma ihtimali var, ancak bu yıl yeni bir model duyurduktan sonra gerçekleştirecek. Diğer bazı sızıntılar, Galaxy Note 21’in geliştirilme aşamasında olduğunu ve Galaxy Note 20’nin yüksek modeli olduğunu gösteriyor.

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KaynakTwitter

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