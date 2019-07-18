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Samsung, Galaxy Note10 Lansmanı Öncesinde 12 GB LPDDR5 DRAM Üretime Başladı

By Selin Polat

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Samsung 12 GB LPDDR4X

Samsung bugün, gelecekteki akıllı telefonlarda AI (Yapay Zeka) ve 5G özelliklerine göre optimize edilmiş, en yeni 12-gigabit LPDDR5 mobil DRAM’in seri üretime başladığını duyurdu. 12 GB LPDDR4X seri üretime girdikten sonra altı aydan daha az bir sürede geliyor ve saniyede 5.500 Mb veri hızında olan LPDDR5 öncekinden % 30 daha hızlı.

Yeni LPDDR5 bellek, ikinci nesil 10-nm sınıfı işlem üzerine inşa edilmiş ve Samsung’daki DRAM Ürün ve Teknolojisi Başkan Yardımcısı Jung-bae Lee şöyle açıklıyor. “Pil ömrünü uzatırken ultra yüksek çözünürlüklü video kaydı ve makine öğrenmesi destekleyecek”.

TarihKapasiteMobil DRAM
Temmuz 201912 GB10nm sınıfı 12 Gb LPDDR5, 5500 Mb/sn
Haziran 20196 GB10nm sınıfı 12 Gb LPDDR5, 5500 Mb/sn
Şubat 201912 GB10nm sınıfı 16 Gb LPDDR4X, 4266 Mb/ sn
Nisan 20188GB (geliştirme)10nm sınıfı 8 Gb LPDDR5, 6400 Mb/sn
Eylül 20168GB10nm sınıfı 16 Gb LPDDR4X, 4266 Mb/sn

Samsung, 12 Gb LPDDR5’in 12 GB’lık bir paket haline getirildiğinde saniyede 44 GB veri aktarabildiğini söylüyor. Yeni çip, geliştirilmiş saat, eğitim ve düşük güç özelliğine sahip yeni bir devre tasarımını entegre ederek % 30 daha az güç kullanacak.

Samsung 12 GB LPDDR4X

İsteğe bağlı olarak, Samsung, üretimi yapıldıktan sonra Pyeongtaek’teki ikinci tesisine taşıyabilir (gelecek yıl gerçekleşmesi bekleniyor). Şirket ayrıca “küresel bellek pazarındaki rekabet gücünü sağlamlaştırmak için” 16 Gb LPDDR5 için de çalışmalarını sürdürüyor.

KaynakGsmarena
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