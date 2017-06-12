Samsung Galaxy Note7R, çıkış tarihi ve renkleri belli oldu

Galaxy Note7R, durdurulan Galaxy Note 7 – Blue Coral, Gold Platinum, Silver Titanium, Black Onyx ile aynı dört renkte gelecek.

Raporda, Koreli iNexs24‘ten, anonim bir endüstri kaynağından bahsedildi ve bu şirket, yenilenen Galaxy Note 7R‘nin Temmuz başında piyasaya sürüleceğini de belirtti. Söz konusu kaynak, arzın sınırlı olabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Samsung Galaxy Note7R, 3,200mAh‘lik daha küçük bir ünite olması beklenen batarya hariç, tüm özelliklerini Galaxy Note 7 ile paylaşacak.

Bu, 4GB RAM ile bir 8 çekirdekli Exynos 8890 işlemci, HDR’ye sahip 5.7 ” 1440p Süper AMOLED ve parlak f/1.7 optik ve Çift Piksel otomatik odaklamalı mükemmel bir 12MP kamera beklememiz gerektiği anlamına geliyor.