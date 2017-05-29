Samsung Galaxy Note7R ile orjinali neredeyse aynı!

Yeni bir sızıntı bildirildiğine göre Samsung Galaxy Note7R‘yi gerçek halde gösteriyor. Cihazın ön ve arka panelinin iki fotoğrafından oluşan sızıntı, Samsung’un yenilenmiş Note7 ürününün kullanılabilirliğe yöneldiğine dair daha fazla kanıt getiriyor.

Sızıntı, yenilenmiş bir Galaxy Note7‘in nasıl görüneceğini zaten bildiğimiz için hiç şaşırtıcı değildir. Beklediğimiz tek değişiklik, batarya kapasitesidir (şimdiye kadar 3.200 mAh gibi görünüyor) ve fiyatı.

Bununla birlikte sızıntı hakkında birkaç şüpheli bir şey de var. İlk olarak önyükleme ekranında “Samsung Galaxy Note7” mesajı ve not 7R veya Not FE yazar. İkincisi, sızdırılan telefonun arkasında bir R var ancak yerinde olmayan ve photoshoplu görünüyor. Kaçak kaynağının orijinal tweet’ini kaldırması gerçeği bunun gerçek bir anlaşma olabileceğini düşündürüyor.