Samsung Galaxy Note8 yeni görüntüleri yayınlandı

Bir sonraki Samsung phablet amiral gemisi zaten sızıntı yapmaya başladı. Şimdi tasarımlarını görüyoruz ve tasarımında daha iyi bir fikir edindik. Her zamanki gibi bu tür sızıntılar boyutları ve düğme düzenini önceden elde eden kılıf üreticilerinden gelmektedir, böylece önümüzdeki aygıta yönelik aksesuarlar üzerinde çalışmaya başlayabilmektedirler.

Resimler, Galaxy S8‘deki gibi bir Infinity Display ve ev düğmesi içermiyor. Telefonun sol tarafında, biri Samsung’un dijital asistanı Bixby‘e ithaf edilen üç düğme var.

Cihazın alt tarafına baktığımızda, bir USB-C, hoparlör ızgarası ve S Kalemiyle birlikte 3,5 mm’lik bir soket bulunmaktadır.

Arka taraf, ilginç hale geldiği yerdir. Çift kamera ayarı yatay olacak ve bir LED flaşı ve parmak izi tarayıcı eşlik edecektir.