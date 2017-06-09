Samsung Galaxy Note8’in Snapdragon 836 ile gelebilir

Galaxy Note 8 – Şu ana kadar birkaç söylenti ve sızıntı konusu olan Samsung, 6.3 inç Infinity Display, çiftli arka kamera kurulumu ve Android 7.1.1 gibi ayrıntıları ortaya koyan Samsung’un bir sonraki amiral gemisi.

Şimdi, cihazın yongasetini ortaya çıkaran yeni bir söylenti ortaya çıktı. Söylenti akıllı cihazın henüz duyurulmamış olan Snapdragon 836 tarafından güçlendirilmiş olacağını söylüyor.

Raporda, Snapdragon 836 yongasetinin, Qualcomm’un şu anda sunduğu en yeni ve en yeni mobil yonga seti olan Snapdragon 835‘nin biraz daha gelişmiş bir versiyonu olacağı belirtiliyor.

Snapdragon 836 2.5GHz işlemciye sahip olacak. Snapdragon 835 ise 2.45 GHz’e kadar bir 8 çekirdekli idi. Ayrıca 740MHz GPU da olacak. Galaxy Note 8, gelecekteki anakartı ilk kullanan cihaz olacak ve onu LG V30 ve ikinci nesil Google Pixels izleyecek.