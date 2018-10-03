Galaxy Note 9 eBay anlaşması yaptıktan sonra Amazon‘un bazı fiyatları düşürme sırası geldi. En son teklif aynı zamanda Samsung’un kablosuz şarj standı ve 2018 Gear Icon X Bluetooth kulak tıkaçları için de geliyor.

Okyanus Mavisi rengi 128 GB depolama kapasitesi ile 1.136 Dolar iken Lavanta Mavisi‘nin fiyatı tüm aksesuarlarla birlikte 1.096 Dolardan olacak gibi. Samsung cep telefonuna aksesuarsız bir şekilde sahip olmak istiyorsanız Samsung, Note 9 Lavanta Mor’u 918 dolar karşılığında ABD garantisi ile sunuyor.

Fırsatlar 999 dolar Galaxy Note 9 MSRP başlatılması ve aksesuarları maliyeti göz önüne alındığında oldukça cazip görünüyor.