Samsung Galaxy Note 9, ABD’de sadece iki farklı renkle satışa sunuldu: Okyanus Mavisi ve Lavanta Moru. ABD, yeni çıkacak olan Bulutsu Gri rengini alan ilk ülke olacak.

S Pen ile uyumlu nötr gri renge sahip olan telefon sadece Samsung (online) ve Best Buy (online ve mağazalarda) 5 Ekim’de satışa sunulacak. Fiyatı ise modelin diğer renkteki üyeleriyle aynı kalacak.

Yeni bir renk olan Gece Yarısı Siyahı, 12 Ekim‘den itibaren ABD’de birçok mağazada yerlerini alacak. Eğer 12 Ekim’de çıkacak olan 512GB sürüme sahip bu telefonu istemiyorsanız, 26 Ekim‘e kadar farklı sürümlerle tekrar satışa sunulacak telefonu beklemek zorunda kalacaksınız.

Bulutsu Gri renk seçeneği tüm bu süreç sonunda diğer satış noktalarında da satılmaya başlayacak. Bu durum diğer renkler ile artık daha az karşılaşacağımız anlamına geliyor.