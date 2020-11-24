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Samsung Galaxy Note’un Konsept Tasarımı Göz Kamaştırıyor!

Samsung'un yeni döndürülebilir tasarımına bir bakış...

Ayşen Sıla

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Samsung Galaxy Note

Samsung, hem normal akıllı telefonlarda hem de katlanabilir telefonlarda pazar lideri. Ama şimdi, Oppo X 2021 konsept akıllı telefonu sayesinde tüm gözler rulo tasarımlara çevrildi. Yakın gelecekte Samsung’un böyle bir akıllı telefonu piyasaya süreceğine dair sağlam bir rapor bulunmuyor. Yine de Samsung’un katlanabilir Note telefonunun konsept bir tasarımı ortaya çıktı.

Bir habere göre, Haziran 2021’de Galaxy Z Fold3’ün S Pen kalemi ile piyasaya sürülmesi, Galaxy Note serisinin sonunu getirecek. Yeni Galaxy S21 Ultra‘nın S Pen’i destekleyeceği, ancak onu barındıracak bir girişi olmayacağı söyleniyor. Diğer bir deyişle, ilgilenen müşteriler gerekirse kalemi ek bir aksesuar olarak alabilecekler. Her şeyden önce, Galaxy Z Fold serisi her zaman popüler Galaxy Note serisinin başka bir modeli gibi görüldü.

Samsung Galaxy Note

Bu raporun öncesinde, LetsGoDigital ve Konsept Tasarımcı (Jermaine Smit), bir akıllı telefon olarak Galaxy Note için bir konsept tasarımı üzerinde çalışmaya başladı. Tesadüfen, videoları bugün erken saatlerde, Galaxy Note’un durdurulmasına ilişkin rapordan bir gün sonra yayınlandı.

Her şeyden önce bu tasarım, yakında çıkacak Galaxy S21 serisinden ilham alıyor, ancak aynı zamanda mevcut nesil Galaxy Note 20 serisinden tasarım ipuçlarını da içeriyor. Örneğin, üçlü kamera modülü, doğrudan Galaxy S21 akıllı telefonlarından ilham alınmış.

Oysa sağ alt köşedeki S Pen girişiyle birlikte bize bunun gerçekten bir Galaxy Note olabileceğini gösteriyor. Ekstra bir bonus olarak tasarımcı, stereo hoparlör ve hayranların en sevdiği 3,5 mm kulaklık girişine de ilham dikkat çekiyor.

Samsung Galaxy Note

Son olarak kameralı ekran, telefonun sol tarafına çekilerek açılabiliyor. Altta Samsung markası ile kamera dizisi boyunca uzanan çift tonlu bir kaplama sonucu ayırma kısmı normal modda gizli kalıyor. Peki ya siz bu konsept tasarım hakkında ne düşünüyorsunuz?

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KaynakLets Go Digital
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