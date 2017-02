Samsung Galaxy On7 2017 Özellik İddiaları Ve Çıkış Tarihi

Samsung önümüzdeki dönemlerde ardı ardına yeni akıllı telefon modellerini piyasaya sürmeye başlayacak. İlk olarak tabi ki Samsung Galaxy S8 serisi ile gündemde olacak olan akıllı telefon devinin bunun dışında MWC 2017 etkinliğinde de yeni serilerini tanıtması bekleniyor. Samsung J7 serisinin 2017 versiyonu ile beraber geleceği düşünülen markanın tüm bunlarla beraber yeni serileri hakkında da iddiaları var. Şimdi gündeme gelen iddia ise Samsung Galaxy On7 2017 serisi hakkında.

Samsung Galaxy On7 2017 Özellikleri Nasıl Olacak?

Aslında Samsung’un bu yeni model ile ilgili herhangi bir doğrulama yayınlamadığını da belirtelim. Sadece telefonun testlerde ortaya çıkan özelliklerle beraber Samsung Galaxy On7 2017 serisi olması bekleniyor. Peki ortaya çıkan özellikler neler?

İşlemci Serisi İddiası

İlk olarak şu an sadece tahmini bir şekilde Samsung Galaxy On7 2017 serisi olacağı iddia edilen modelin ortaya çıkan işlemci özelliklerine göre modelin 8 çekirdek MediaTek MT6757 serisine yer verileceği görüntülendi. Bununla beraber işlemcilerin hızı içinse 1,69 GHz değerine sahip olunacağını da belirtelim. Bu işlemciye grafik işlemcisi olarak eşlik eden model ise ARM Mali-T880 MP2 modeli olarak dikkat çekiyor.

Her iki işlemci serisi de gösteriyor ki giriş seviyesi özelliklerine sahip bir akıllı telefon modelinden bahsediyoruz. Özellikle düşük bütçeli olan giriş seviyesi akıllı telefonlarda çok sık göz önüne çıkan özellikler olarak dikkat çeken özelliklerin haliyle bir başka giriş seviyesi akıllı telefonu olan Samsung Galaxy On7 2017 serisi hakkındaki iddiaları güçlendirdiği de kesin. Tabi giriş seviyesi özelliklerine sahip olması sadece Samsung Galaxy On7 2017 serisi modelinin geldiğini kanıtlıyor diye bir durumda söz konusu değil.

Ekran Boyutu Ve Çözünürlüğü

Ekran boyutu konusunda ise görüntülenen özelliklere göre seride 5.7 inç geniş ekran kullanılacak. Samsung’un son dönemde genelde geniş ekran tercihleri ile geldiğini düşünürsek bu modelde de yine 5.7 inç geniş ekran kullanılacağı da biraz daha ağırlık kazanmış olarak karşımıza çıkmakta.

5.7 inç ekran boyutuna ek olarak ise seride yer alan bir ekran çözünürlüğünün ise Full HD olacağı iddia edildi. 1920 X 1080 değerinde çözünürlük değerine sahip olması serinin görüntü teknolojisi konusunda oldukça iyi çözümler sunacağını gösteriyor.

Ram Bellek ve Depolama Hafızası

Test sonuçlarına göre tahmini olarak Samsung Galaxy On7 2017 modeli şeklinde değerlendirilen yeni akıllı telefonun iddialara göre 3 GB Ram kullanacağı düşünülüyor. 3 GB Ram bellek miktarlarının yanı sıra ise seride giriş modelinde 32 GB depolama alanı sunacağı düşünülmekte. Bu dahili depolama alanının yükseltme seçeneklerine sahip olup olmayacağı ise netlik kazanmış değil.

Kamera Ve İşletim Sistemi Desteği

Samsung Galaxy On7 2017 telefonunun olduğu iddia edilen test sonuçlarına göre telefonun hem arka hem de ön kamerasında 13 MP kamera kullanılacağı düşünülüyor. Kameraların ne gibi ekstra bir teknolojiye sahip olacağı ya da ne gibi ayrıcalıklı sistemlerle geleceği konusunda ise net bilgiler elde edilmiş değil.

Kameraların dışında işletim sistemi desteği konusunda ise test sonuçlarına baktığımız zaman serinin Android Nougat işletim sistemi ile beraber geleceği görüntüleniyor. Fakat elbette ki güncelleme desteği konusunda da net bilgiler elde edilmemiş durumda.

Çıkış Tarihi

Son olarak yeni seri Samsung Galaxy On7 2017 olduğu iddia edilen telefonların çıkış tarihi konusunda tahmin edilen herhangi bir tarih bulunmadığını da eklemek gerekiyor.

Not: Görseller eski serilerine ait olan görseller. Yeni model ile ilgili her hangi bir tasarım detayı içermiyor. Zira yeni serinin herhangi bir görseli şu an yok.