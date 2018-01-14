Samsung Galaxy On7 Prime 2018 Özellikleri Sızdırıldı!

Samsung‘un orta seviye telefonları olan Galaxy On serisine yeni bir üye dahil oluyor: Samsung Galaxy On7 Prime 2018. Özellikleri ile tam bir orta sınıf telefonu olan ve dünyanın her bölgesinde satın alınabilir şekilde sunulacak telefon merakla bekleniyor. Amazon‘da Galaxy J7 Prime olarak T-Mobile’da satın almak için ise Samsung Galaxy On7 olarak ismini bulabilirsiniz.

Aynı satış politikası büyük olasılıkla henüz resmen tanıtılmamış Galaxy On7 Prime (2018) modelinde de geçerli olacak. Akıllı telefon son zamanlarda bazı özellikleriyle birlikte listelenen GFXBench testinde görüldü. Bu testte sağlanan bilgilere dayanarak Galaxy On7 Prime’ın (2018) önceki Galaxy On7 Prime‘tan sadece küçük bir fark ile geleceği oldukça açık.

Anlaşılan bu akıllı telefon tam HD (1080p) çözünürlük ve 8 çekirdekli Exynos 7870 işlemcisi ile eski modeldeki 5.5 inç ekrana sahip. Hatta 13 megapiksel arka kamera ve hafıza seçenekleri de aynı kaldı: 3GB RAM ve 32GB genişletilebilir depolama alanı.

Bununla birlikte yeni Samsung Galaxy On7 Prime (2018) biraz daha iyi bir 13 megapiksel çözünürlüklü ön kamera sunmaktadır. Bir önceki modelin önünde 8 megapiksel çözünürlüklü kamera bulunuyordu.

En önemlisi ise Galaxy On7 Prime (2018), Android 7.1.1 Nougat ile birlikte kutudan çıkacak. Önceki model Marshmallow ile piyasaya sürülmesine rağmen, Samsung elbet bir Nougat güncellemesi yayınlayacağına söz vermişti.