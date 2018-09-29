Samsung Galaxy P30 TENAA Sertifikası Aldı

Samsung‘dan Çin’e özgü olan akıllı telefon sadece TENAA tarafından onaylandı ve sonunda nasıl bir görünümü olduğunu göreceğiz. Ancak listelemede hala eksiklikler var bu yüzden bütün özelliklerin ortaya çıkması için biraz daha beklemek zorunda kalacağız. Şimdilik sadece bazı küçük ayrıntılar ve üzerinde çalışılması gereken fotoğraflar var.

Liste LCD panel ve 3,300mAh pil ile 5,99 inçlik bir aygıtı gösteriyor. Fotoğraflar ayrıca arkaya monte edilen parmak izi okuyucusunu, çentiksiz ekranı ve arkadaki çift kamera kurulumunu da ortaya koyuyor.

Görünüşe göre ekranda parmak izi olan bir telefon değil ama Çin’de düşük fiyatlı akıllı telefonlarla yarışacak gibi görünüyor.

Şimdiden TENAA listesine girdiği için resmi olarak daha erken çıkacağını düşünüyoruz.