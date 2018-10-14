Samsung son günlerde bir hayli hızlanmaya başladı. Marka ardı ardına yeni akıllı telefon modellerini tanıtıyor. İlk olarak geçtiğimiz günlerde tanıtılan Galaxy A9 modeli, hemen sonrasında A7 serisinin devamı niteliğinde model derken, bu kez Samsung Galaxy Phoenix akıllı telefonları ortaya çıktı.

Yeni akıllı telefon modelinin özellikleri kısmında neler sunacağı konusunda ise belli başlı detaylar paylaşılmış durumda. Telefonların özellikleri için paylaşılan detaylardan ve yeni modelin tasarımlarından daha detaylı olarak söz edelim. Genelde tasarım konusunda bilgilerimizin olduğunu da ekleyelim.

Samsung Galaxy Phoenix Tasarımı Nasıl Olacak?

Yeni akıllı telefon modelinde tasarım kısmında güzel değişiklikler olacak gibi gözüküyor. Telefonun arka kapak tasarımında önemli değişiklikler olacak. Samsung çift kamera kullanacağı akıllı telefonda, üst üste sıralı olan kameralara yer verecek.

Yani bu kez iPhone X benzeri bir yapı sunulduğunu göreceğiz. Çift arka kameranın hemen altında yer alan kısımda ise parmak izi sensörlerine yer verilecek. Yeni akıllı telefon modeli için ön kısımda ise sonsuz ekrana çok benzer bir tasarım göreceğiz. Fakat tam olarak çerçevelerden kurtulan bir akıllı telefon geleceğini söylemek yanlış olacaktır.

Arka kısımda çift arka kamera ve cam kaplama, ön kısımda çok daha ince çerçeveler gibi artılarla beraber öne çıkacak olan Samsung Galaxy Phoenix akıllı telefonlarının isimlendirmesi konusunda da farklı bilgiler var. Avrupa pazarında bu modelin Galaxy A6s olarak anılabileceği konusunda da bilgiler var. Tabii ki bu seri için satış durumu henüz belli değil. Beklenti tüm bölgelerde Samsung Galaxy Phoenix serisinin satılacak olması.

Teknik özellikler kısmında ise henüz detaylar belli değil. Telefonların orta segment akıllı telefon serilerine dahil olacağı konusunda bilgiler var ancak teknik detaylar konusunda kesin bilgiler yok. İşlemci ve ekran boyutu gibi özellikler için bir süre daha beklememiz gerekecek. Tanıtım ise bundan tam 10 gün sonra yapılacak. Yeni model 24 Ekim tarihinde tanıtıma çıkacak. Fiyat ve geri kalan tüm bilgileri 24 Ekim tanıtımından sonra paylaşacağız.