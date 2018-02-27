Samsung, bu yılki Dünya Mobil Kongresi’nde (MWC) Galaxy S9‘u duyurmadan kısa süre önce, 2018 amiral gemisinin mevcut Galaxy S marka planı için son cihaz olacağı bildirildi. Galaxy S10‘un olmayacağı, Samsung’un mobil bölüm şefi DJ Koh tarafından kabul edildi.

Koh, MWC’deki gazetecilere verdiği demeçte, Güney Koreli teknoloji devinin mevcut Galaxy S amiral gemisi markasına son vermeyi ve gelecek nesil amiral gemisi seti için gelecek yıl açıklanacak yeni bir isimlendirme şemasını kabul etmeyi düşündüğünü söyledi.

Bunun anlamı, Samsung’un Galaxy adlandırma kuralını tamamen boşaltmayı planladığı anlamına gelmiyor. Samsung, isimlendirme planını değiştirmek istemekle birlikte, Galaxy serisinin veya S simgesinin numaralandırma sistemini adlandırma kuralında tutmak istiyor.

Buna rağmen, markanın hangi bölümünün atılacağı belli değil; çünkü Koh’un kabulü Samsung’un kendisinden resmi ve özel bir duyuru değil, yalnızca bazı olasılıkları yansıtıyor.