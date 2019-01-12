Samsung Galaxy S10 söylentileri, çoklu kaynaklardan gelen bilgilerle netleşti. Birkaç çelişkili söylenti oldu, ancak şimdiye kadar 20 Şubat‘ta neyin ortaya çıkacağı açıkça belli.

Güvenilir bir kaynaktan alıntı yapan CompareRaja, bu özellikler listesini onayladı. Galaxy S10 ve S10 + ultrasonik ekran üzeri parmak izi okuyucularına sahip olacak. Siyah, Beyaz, Mavi ve Yeşil renklerde olacaklar. Galaxy S10 + cihazının çift selfie kamerası olan versiyonu olacağını unutmayın.

Galaxy S10 Lite adında bir model daha olacak. Klasik bir yana monteli parmak izi okuyucu kullanacak ve Sarı renk seçeneğine sahip olacaktır. Bu, genç kitleye yönelik bir model olarak tasarlanmıştır. Ayrıca “Galaxy S10 E” adında bir model de AT&T tarafından 5G E ağına uyması için tasarlanmıştır.

Bu gerçek bir 5G ağı değildir fakat bu yıl 5G destekli bir Galaxy S10 beklenmektedir.

Yukarıdaki görüntüde de görebileceğini gibi Galaxy S serilerinin batarya kapasiteleri de belli oldu. Buna göre Galaxy S10+ 4.000 mAh, Galaxy S10 3.500 mAh ve Galaxy S10 Lite 3.100 mAh batarya kapasitesine sahip olacak.