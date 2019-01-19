Samsung’un yeni amiral gemisi akıllı telefon modeli için hazırlıklarını tamamladığını biliyoruz. Sürekli bir sızıntı haberiyle gündeme gelen yeni akıllı telefonlar, neredeyse tüm özellikleriyle de ortaya çıkmış durumda. Telefonların tasarımı ise en dikkat çeken özellikler arasında geliyor. Öyle ki bu modellerle beraber Samsung, yeni nesil tasarımlara geçiş yapacak. Gelecek ay tanıtılmasını beklediğimiz yeni modellerin Plus modeli olacak olan Samsung Galaxy S10+ için de tasarım detaylarını ortaya çıkaran yeni bir görsel yayınlandı. Bir toplu taşıma aracında yeni modelin çalışır halde görüntüleri çekildi.

Samsung Galaxy S10+ Tasarımı Nasıl Olacak?

Çekilen görüntülere baktığımız zaman Samsung Galaxy S10+ akıllı telefonlarının bu zamana kadar sızan bilgileri doğrular nitelikte bir tasarımla geldiğini görüyoruz. Telefonun ekran kısmı gözüküyor ve bu kısımda neredeyse %100’e yakın çerçevesiz bir tasarıma yer verilmiş durumda. Kenarlardan yine kavisli ekrana sahip olduğu görülen Samsung Galaxy S10+ akıllı telefonunun, ön kamerası için de ekrana gömülü sistem karşımıza çıkıyor.

Ön kamera bölümü yine ekrana gömülü olarak kullanılmış ce üst köşeye konumlandırılmış. Ön kamera için de herhangi ayrı bir alana yer verilmemiş diyebiliriz. Beklendiği gibi ekrana gömülü kameralar, telefonun ekran kullanım alanını da epey bir arttırmış gibi duruyor. Tabii ki bu kamera alanının arayüz yazılımlarıyla kapatılıp kapatılmayacağını şu an için bilemiyoruz.

Özelliklerini hatırlamak gerekirse Samsung Galaxy S10+ akıllı telefonlarında, 6.4 inçlik bir ekran bulunacak. Bu ekran yine AMOLED teknolojisinde olacak. Çözünürlük durumu şu an için net değil. Yeni serisinin içerisinde yer alacak olan işlemciler Snapdragon 855 ya da Exynos 9820 işlemcileri olacak. Yine bazı modellerde işlemciler farklı olarak gelebilir.

Muhtemelen 3 arka kamera göreceğimiz akıllı telefonda, ön kısımda da çift ön kamera bulunacak. Bu kısımlarda bir değişiklik beklenmiyor. 4000 mAh değerinde batarya kapasitesi ise son detayımız olarak karşımıza çıkıyor. Tüm bu özelliklerin netlik kazanacağı tanıtım ise Şubat ayında.