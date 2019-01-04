Samsung, yaklaşmakta olan amiral gemisi akıllı telefon serisi Galaxy S10 için son hazırlıkları yapıyor. Önümüzdeki aylarda Galaxy S10 belki de piyasadaki yerini almaya başlayacak.

Yaklaşan bu amiral gemisi serisinin tanıtım tarihi yaklaştıkça, sızıntı haberler de daha fazla artmaya başladı. Neredeyse internet üzerinden sızdırılan bilgiler, serinin özellikleri hakkında hemen herşeyi gün yüzüne çıkardı.

Son gelişmede Evan Blass’tan geliyor. Blass sızdırdığı kaynağı sağlam haberlerle ünlüdür, bunu hatırlatmakta fayda var. Bu gün ise Blass, yakında çıkacak olan Beyond 1 kod adlı Galaxy S10 modelinin gerçek görüntüsünü paylaştı. Telefonun tasarımı, önceki sızıntılarla aynı. Sağ üst köşede selfie kamerası için “delikli” tam ekran Infinity-O ekranı içermektedir.

Samsung Galaxy S10 "Beyond 1," in the wild. pic.twitter.com/EMquh59Kln — Evan Blass (@evleaks) January 3, 2019

Infinity-O ekranı daha yüksek bir ekran-gövde oranı sağlar. Yanlarda ve üst kısımlarda minimal çerçeveler vardır. Ancak alt çerçeve veya çene oldukça kalındır. Ne yazık ki, telefonun arka panelinin görüntüsü paylaşılmadı.

Samsung Galaxy S10 Lite, S10 ve S10 Plus serisinin ekran gövde oranları sırasıyla 5.8 inç, 6.1 inç ve 6.4 inçtir. Donanım ise hepsinde Super AMOLED ekrandır. Piyasaya bağlı olarak, Galaxy S10 serisi Snapdragon 855 veya Exynos 9820 tarafından desteklenecek. Telefonlar Android Pie tabanlı Samsung One UI kullanıyor.