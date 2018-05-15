Samsung Galaxy S10 Ekranda Parmak İzi Tarayıcısına Sahip Olacak!

Daha önceki söylentiler bu yıl Ağustos ayında piyasaya sürülmesi beklenen Galaxy Note 9‘un Samsung‘un ekranda parmak izi okuyuculu ilk telefonu olacağını iddia etmişti. Ancak Güney Kore’den gelen yeni bilgilere göre Note 9 yerine Samsung‘un gelişmiş biyometrik tanıma özelliği ile Galaxy S10‘un bu özelliğe sahip ilk cep telefonu olarak piyasaya süreceği belirtiliyor.

Güney Koreli gazete Chosun‘a göre Samsung geçen sene Galaxy S8’de ekranda parmak izi tarayıcısını (FOD) kullanmaya çalıştı. Ancak teknik zorluklarla karşılaştığı için henüz FOD özelliğine sahip bir telefon tanıtamadı. Bu arada Vivo ve Huawei gibi Çinli üreticiler de FOD’lu telefonlarını piyasaya sürdüler. Samsung üçüncü taraf FOD tedarikçileriyle ortaklık yapan bu Çinli akıllı telefonların OEM’lerinden farklı olarak kendi ekran üstü parmak izi tarayıcısını geliştirdiğini belirtti.

FOD teknolojisi optik, kapasitif ve ultrasonik teknolojilere ayrılabilir. Çinli akıllı telefon OEM’leri Synaptics ve Goodix gibi üçüncü taraf şirketlerden optik FOD sensörlerini kullanıyor. Optik FOD sensörleri parmağın yüzeyini taramak ve saklanan parmak izi verileriyle eşleştirmek için ışık yayarak çalışır. Bu teknolojinin uygulanması kolaydır ancak düşük doğruluk sunar.

Vivo X20 Plus UD‘de bulunan ekran altı parmak izi tarayıcısı geleneksel parmak izi okuyucusundan daha yavaş çalışıyor. Huawei Mate RS modeli ise ekrana monte edilmiş bir parmak izi tarayıcısının yanı sıra arkaya monte edilen bir parmak izi okuyucusuna da sahiptir. Huawei‘nin Mate RS‘de başka bir normal parmak izi tarayıcısı eklemesinin olası nedeni ekran içi parmak izi tarayıcısının % 100 güvenilir olmadığıdır. Samsung, Qualcomm ve Apple’ın ultrason kullanarak parmak yüzeyinin ayrıntılarını yakalayabilen ultrasonik FOD sensörleri geliştirdiği bildiriliyor. Son derece hassas ve dayanıklı olacak sensörlerin üretilmesi de pahalıdır. Ayrıca seri üretim verimi düşüktür. Doğruluğunu geliştirmek için de çok zaman gerektirir.

Samsung, Galaxy S10 modelinden başlayarak yeni çıkan cep telefonlarında sadece ekran üstü parmak izi tarayıcısını kullanmakla kalmayacak aynı zamanda yakın gelecekte ev aletleri, otomobiller ve IoT gibi diğer departmanlarda da bu teknolojiyi kullanması bekleniyor. Güney Koreli şirketin birden fazla üründe ekran parmak izi tarayıcısını kullanmayı planladığı bildirildiğinden bunu yalnızca tamamen hazır olduğunda uygulamak için bekliyor olabilirler.