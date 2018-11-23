Akıllı telefon dünyasının en çok satan markası konumunda olan Samsung, Android akıllı telefonlar için yeni kral modeli satışa çıkarmaya hazırlanıyor. Markanın Android’in amiral gemisi rolünü üstlenecek yeni akıllı telefonlarının Samsung Galaxy S10 modeli olduğunu göreceğiz.

Çok daha iddialı özelliklerle beraber gelmesini beklediğimiz yeni akıllı telefonların, tasarım kısmında da değiştiğini göreceğiz. Merakla beklenen tasarım değişiklikleri için sürekli yeni detaylar gelmeye devam ettiğini de söyleyebiliriz. Son olarak yeni modelin ve Plus serisinin ekran panelleri paylaşıldı.

Samsung Galaxy S10 Ekranı Nasıl Olacak?

Yeni akıllı telefonların ekran tasarımı kısmında beklenen kavisli yapıyı sunacağını söyleyebiliriz. Çok ince çerçevelerden oluşacak ve kavisli bir yapısı olacak olan ekranların, ahize kısmında çok ince bir yapıya yer verdiğini göreceğiz.

Ahize bölümünün çerçeveden bile daha ince tutulmuş olması, ekranın kullanım alanının oldukça geniş olduğunu kanıtlıyor. Kamera kısmında yapılacak seçim için ekran panellerinde çok fazla detay elde etmek mümkün olmadı. Çünkü direk olarak kameraların ekranlara gömülü olarak geldiğini görmek mümkün olacak.

Samsung Galaxy S10 ekran panellerinde de ayrıca bir kamera alanının ayrılmamış olması Bunun için doğrudan ekranların üzerinde yer alacak bir kamera göreceğiz. Kamera kısmında tek kamera tercihinin mi yoksa çift kamera tercihinin mii yapılacağı ise kesin değil.

Tasarımı yenilenecek olan Samsung Galaxy S10, ekranda parmak izi sensörlerine de yer verecek. Bu da yeni ekran yapısının nasıl bir farklılık sunacağının göstergesi. Edge yapısına devam edecek olan marka, ekranda parmak izi sensörü için özel bir sistem hazırlıyor.

Tüm bunlara ek olarak Exynos 9820 işlemcileri ve 6.4 inçlik boyutlara varan ekranlar gibi dikkat çekici sistemleri göreceğimizi de ekleyelim. Tanıtımın hemen ardından bu detayları daha yakından inceleyeceğiz.