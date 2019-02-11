Yeni akıllı telefonları heyecanla bekliyoruz. Bu yılın en önemli amiral gemisi akıllı telefonlarından biri olmasını beklediğimiz Samsung Galaxy S10 akıllı telefonları için de bilgiler gelmeye devam ediyor. Son olarak yeni seri akıllı telefonların görsellerinin sızdırılmaya başladığını görmüştük. Ardı ardına gelen görsel sızıntılarına ise bir yenisi daha eklendi.

Bu kez Samsung Galaxy S10e akıllı telefonlarına ait olmasını beklediğimiz akıllı telefonların görselleri paylaşıldı. Yeni görsellerle neredeyse tüm tasarımı ortaya çıkarmış oldu. Açıkçası şu ana kadar paylaşılan görsellerden çok farklı bir tasarım sunulduğunu söylemek yanlış olur.

Samsung Galaxy S10 Tasarımı Nasıl Olacak?

Samsung Galaxy S10 akıllı telefonlarının tasarım kısmında eski ile yeniyi bir araya getirdiğini söylemek yanlış olmaz. Samsung Galaxy S10e modeline ait olduğu iddia edilen yeni görsellerde, ince bir çerçeve alanı dikkat çekiyor. Hem üst kısımdan hem de alt kısımda çerçeveler var ve bu çerçeveler ana modele göre kalın çerçeveler.

Ana modelde yer almasını beklediğimiz kavisli kenarların bu modelde olmadığı görülüyor. Bunun yerine düz bir tasarım benimsenmiş durumda. Ön kısımda dikkat çeken bir başka detay ise yeni akıllı telefonların kamera alanı. Beklendiği gibi bu görsellerde de ekrana gömülü kamera doğrulanmış durumda. Köşe taşı konumunda ekrana gömülü kamera kullanımına yer verilmiş.

Ekran tasarımı genel olarak bu şekilde. Bunun dışında arka kapak tasarımı kısmında ise çift arka kameranın öne çıktığı görülüyor. Yan yana sıralanmış olan çift arka kameranın yatay bir şekilde konumlandırılacağı ve kameraların hemen yanında da flaş ışığına yer verileceğini net bir şekilde görebiliyoruz. Arka kapak kısmında genel olarak ise sade bir tasarıma yer verildiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Şimdilik Samsung Galaxy S10e akıllı telefonlarına ait olduğu iddia edilen görsellerde yer alan detaylar bu şekilde.