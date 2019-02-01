Samsung Galaxy S10 Fiyatı Belli Oldu!

Samsung, 20 Şubat’ta San Francisco’daki Unpacked etkinliğinde Galaxy S10 amiral gemisi telefonlarını duyuracak. Ancak resmi tanıtım öncesinde sızıntı haberler hala gelmeye devam ediyor. Günün erken saatlerinde renk seçenekleri sızdırılmıştı.

Şimdi ise Avrupa pazarı için bazı fiyat etikeleri sızdırıldı. Bu sayede akıllı telefonlarının Avrupa pazarına kaç para ile geleceği belli oldu. Galaxy S10E (Galaxy S10 Lite) modelinin fiyatı 749 Pound olacak ve Galaxy S10 ise 899 Pounddan satışa sunulacak.

Galaxy S10E yada Galaxy S10 Lite, en az dört renk seçeneğine sahip olacak. Kanarya Sarısı ise özel bir üretim olacak. Yalnızca bir bellek seçeneği mevcut, o da 6GB RAM + 128GB depolama. Ancak microSD yuvası ile genişletmek muhtemelen mümkün. Şirket, Prizma Siyahı, Yeşil ve Beyaz renk seçenekleri ile piyasaya sürecek.

Samsung, Galaxy S10‘u iki farklı şekilde hazırlıyor. 899 Poundluk standart sürümde 6GB RAM ve 128GB depolama alanı bulunurken, 8GB RAM ve 512GB depolama sürümü 1.149 Pound ile satışa sunulacak.

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Şayet standart beş kameraya sahip olan Galaxy S10 Plus isteyenler ise 1.499 Pound ödemek zorundalar. 12GB RAM ve 1TB depolama alanına sahip Galaxy S10 Plus şu anda mevcut. Sadece Seramik Siyah veya Seramik Beyaz arka panel seçenekleri ile gelecek.