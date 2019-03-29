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Samsung Galaxy S10 Güvenli Mod Nasıl Başlatılır?

Samsung'un en yeni amiral gemilerinden olan Galaxy S10 modelinin güvenli mod seçeneğine nasıl geçilir konulu bir makale hazırladık...

By Muhammed Arslan

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Samsung Galaxy S10 Güvenli Modda Nasıl Başlatılır?

Her ne kadar 2019 yılının en iyi amiral gemisi cihazları içerisinde yer alsa, sonuçta teknolojik bir cihaz olarak görmek lazım. Samsung Galaxy S10 akıllı telefonuna sahipseniz, zaman içerisinde yavaşlamasına veya hatta donmasına neden olacak bir sorunla karşılaşabilirsiniz.

Bunun sebebi sistemsel bazı hatalar ya da üçüncü taraf bir uygulama olabilir. Bundan dolayı sorun olup olmadığını görmek için telefonu Güvenli Mod ‘a getirmeniz gerekebilir.

Samsung Galaxy S10 Güvenli mod nedir? Temel olarak, yalnızca birinci taraf uygulamaların çalışmasına izin veren sadece bir moddur. Sorununuz bu modda kaybolursa, üçüncü taraf bir uygulama bunun nedenidir.

Samsung Galaxy S10 güvenli mod işlemi iki farklı şekilde yapılır.

Samsung Galaxy S10’da güvenli moda nasıl geçilir?

1.Adım

Samsung Galaxy S10 Güvenli Modda Nasıl Başlatılır?

1. Telefonun sağ tarafında duran Güç düğmesine basılı tutun. Burada Kapat seçeneğini görene kadar bekleyin.
2. Güvenli Mod simgesini görene kadar da Kapat simgesine basılı tutun.
3. Güvenli Mod simgesine dokunun, Galaxy S10 bu moda girmeye başlayacaktır.
4. Telefon tekrar açılmalı ve ekranın sol alt tarafında bir Güvenli mod göstergesi göreceksiniz.
5. Telefonunuzla ilgili probleminizi çözdükten sonra, Güç düğmesine tekrar dokunup basılı tutun ve telefonu normal modda yeniden başlatın.

2. Adım

Telefon kapalıysa ve kapalı iken Güvenli Moda girmek istiyorsanız, Galaxy S10 ile yapmanız gerekenler:

Samsung Galaxy S10 Ön İncelemesi

1. Güç düğmesini basılı tutun. Bu sırada açıldığında telefon titreyecek, sonrasında “Samsung Galaxy S10” logo ekranını göreceksiniz.
2. Güç düğmesini bırakın ve ardından “Samsung Galaxy S10” logo ekranı hala görünür durumda iken, telefonun sol tarafındaki Ses kısma düğmesini basılı tutun.
3. Ekranın sol alt tarafındaki Güvenli mod göstergeli ana ekranı görene kadar Sesi kısma düğmesini basılı tutun.
5. Telefonunuzla ilgili probleminizi çözdükten sonra, Güç düğmesine tekrar dokunup basılı tutun ve telefonu normal modda yeniden başlatın.

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