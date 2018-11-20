Samsung Galaxy S10 ile Yeni Bir Ekrana Sahip Oluyor

Samsung, Galaxy S10 ‘da kullanılacak olan M9 isimli yeni nesil OLED ekranlarını ürünlerine eklemeye hazırlanıyor. Bu durumun temelinde kimyasal tedarikçilerdeki değişikliklerin hazırlandığı bir raporunun alt kısmında yer alan üç farklı ekran boyutunun yer alması bulunmaktadır.

Orta çıkan değişiklik raporlarına göre Samsung, ilk ekran modelinde 5.8 inçlik düz ekranı bulunan bir telefon sunacak. İkinci modelde 5.8 inçlik modelin kavisli bir ekran seçeneği mevcut olacak. Bunların yanı sıra en çok ilgiyi çeken üçüncü model ise kavisli bir 6.2 inçlik ekrana sahip olan model olacak.

Malzeme tedarikçilerine gelince, Samsung, Kırmızı, Yeşil ve Mavi alt pikselleri için organik kimyasallar üzerine yeni şirketlerle çalışıyor. Bunlar Galaxy S10 M9 nesli ekran için kullanılacak. Galaxy S9 ve Note 9‘da kullanılan M8 kimyasalların yerini alacak.

Bu rapordan ortaya çıkarılacak bir diğer ilginç çıkarım ise, en yeni Apple ekranlarında kullanılan kimyasalların LT2 adı altında yer almasıdır. Bu kimyasal Galaxy S10 modellerinde ve iPhone’larda kullanılan Samsung yapımı AMOLED’ler arasındaki farklılıkları açıklayabilir.