Samsung Galaxy S10 İris Tarayacısını Kaldırılacak Mı?

Galaxy S10‘da bulunan İris Tarayacısı özelliğinin Samsung tarafından kaldırılacağı haberler her geçen gün artıyor. Bugün bir başka Kore medyası, şirketin biyotmerik güvenlik için geliştirilen teknolojilerden olan parmak izi okuyucusuna yöneleceğini ve İris tarayıcısının kaldırılacağını ifade etti.

İris tarayıcısının kaldırılması hakkındaki söylentiler bu yılın başlarında çıkmıştı. Şimdi de iki bağımsız kaynak tarafından onaylanmış görünüyor. Tarayıcıyı ortadan kaldırarak Samsung, en üstteki çerçeveyi daha ince hale getirebilir veya 3D yüz tarayıcısı teknolojisine yer açabilir. Bu seçenekler son zamanlarda yapımcıların tercih ettiği bir seçenek olarak ön plana çıkmaktadır.

ETNews’deki muhabirler, Galaxy S10 serisi ile birlikte nihayet ekraniçi parmak izi tarayıcısının Samsung akıllı telefonlarına nihayet tanıtılacağını belirtiyorlar. Ayrıca telefonun Vivo, Oppo ve OnePlus tarafından kullanılan Synaptics optik sensör yerine, Qualcomm tarafından geliştirilen ultrases sensörüne ifade ediyorlar.