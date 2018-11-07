Apple, Huawei, Xiaomi gibi markaların sürekli olarak atak yaptığı akıllı telefon sektöründe, hala lider konumda olan Samsung tarafından önemli adımlar atılmaya hazırlanılıyor. Markanın yeni seri amiral gemisi akıllı telefonu olması beklenen Samsung Galaxy S10 akıllı telefonlarıyla beraber tüm rakiplere göz dağı vermesi bekleniyor.

Yeni akıllı telefonların göz dağı verecek kadar iyi olup olmayacağı konusunda ise çok önemli bilgiler geliyor. Son olarak Samsung Galaxy S10 akıllı telefonlarının işlemci modelleri hakkında bilgiler ortaya çıktı. Son bilgilere göre Samsung Galaxy S10 işlemcileri çok daha iddialı seriler olacak.

Samsung Galaxy S10 İşlemci Özellikleri Neler Olacak?

Ice-Universe tarafından yapılan paylaşımlara göre Samsung Galaxy S10 akıllı telefonlarının içerisinde 7 nm üretim sürecinden geçen işlemciler yer alacak. Son amiral gemisi akıllı telefon rakiplerinde olduğu gibi 7 nm işlemcilerin, çok daha yüksek performans sunması bekleniyor.

Exynos M4 işlemcisi olarak gelecek olan yeni işlemcilerin kod adının ise Cheetah olması bekleniyor. Bu kod adıyla beraber performansın öne çıkacağını gösteren kod adıyla beraber özel bir teknolojinin kullanılacağı konusunda da bilgiler var. Buna göre yeni seri işlemciler EUV tabanlı çift çekirdekli çiplerle beraber gelecek.

Alanında ilk olma özelliğine sahip olacak olan EUV çiplerin hem güvenlik hem de performans konusunda yeni bir sınır oluşturacağı konusunda bilgiler var. Samsung Galaxy S10 performans değerleriyle beraber yeniden fark yaratması beklenen Samsung’un işlemcileri destekleyecek RAM bellek teknolojileri ve depolama alanı birimi ise kesinlik kazanmadı.

Muhtemelen performans odaklı işlemcilerle beraber diğer donanımlarda da fark yaratacak akıllı telefonlar göreceğiz. Apple’ın yeni serileriyle rekabet edecek olan akıllı telefonların tanıtımını merakla bekliyoruz. Yeni detayları sitemizden aktarmaya da devam edeceğiz.