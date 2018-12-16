Samsung’un yeni akıllı telefonları için yeni amiral gemisi serisi heyecanı devam ediyor. Markanın yeni akıllı telefonlarında nasıl özellikler sunacağı ve tasarımların neler olacağı ise zaman geçtikçe ortaya çıkmaya devam ediyor. Son olarak Samsung Galaxy S10 akıllı telefonlarının canlı görüntüleri ortaya çıktı.

Çalışır halde görüntülenen Samsung Galaxy S10 akıllı telefonlarının az da olsa tasarımı doğrulanmış oldu. Hemen yeni model için ortaya çıkan yeni detaylardan söz edelim ve akıllı telefonların tasarımlarına bakalım.

Samsung Galaxy S10 Ekrana Gömülü Kamera İle Gelecek

Yeni Samsung akıllı telefonları için netlik kazanan ilk detaylar, yeni ekran tasarımı olmuştu. Samsung Galaxy S10 modeli için paylaşılan canlı görsellerde de dikkat çeken ilk detay kamera gibi gözüküyor.

Bir toplu taşıma aracı çerisinde çekildiği belirtilen görüntü de Samsung Galaxy S10 akıllı telefonlarının tamamen ekrandan oluşan bir ön yüz ilke gözüktüğü görülüyor. Telefonun kamerası kısmında ise sağ üst köşeye yerleşim yapıldığı görülüyor. Beklendiği gibi kameralar ekrana gömülü olarak kullanılmış.

Sadece tek bir ön kameranın kullanıldığı dikkat çeken akıllı telefonun, beklendiği gibi Infinty ekran tasarımını bir boyut ileriye taşıdığını da söylemek yanlış olmayacaktır. Belki de çentikli ekran tasarımına son verecek olan yeni sistem hakkında ilk örneği Galaxy A8s modelinde de görmüştük. Benzer bir tasarım Samsung Galaxy S10 modelinde karşımıza çıkmış olacak.

Bunun dışında, yeni görsel üzerinde çok fazla detay elde etmek mümkün değil gibi gözüküyor. Telefonların arka kısmı ya da alt çerçeve bölümü, görsellerde çok net olarak ortaya çıkmamış. Üretiminin başladığı düşünülen Galaxy S10 modelleri için tanıtım sonrasında merak edilen her şey ortaya çıkmış olacak.

Bu sürece kadar yeni detayları paylaşmaya devam edeceğiz. Özellikle teknik kısımda daha fazla detayın ortaya çıkması bekleniyor. Kamera özellileri ve işlemci performansları en çok merak edilen kısımlar olacak.