Amiral gemisi akıllı telefon dünyasında geniş bir kullanıcı kitlesine sahip olan Samsung, Android akıllı telefonlarının yeni kralını tanıtma yolunda geri sayıma başladı. Markanın yeni seri akıllı telefonları, uzunca bir süredir konuştuğumuz Samsung Galaxy S10 modelleri olacak.

Çok daha iddialı seriler olarak karşımıza çıkacak olan amiral gemisi akıllı telefonların özellikleri kısmında neler sunacağı ise yavaş yavaş detaylanmaya devam ediyor. Bu noktada son olarak Samsung Galaxy S10 akıllı telefonlarında yer alacak olan kamera sistemi için bilgiler paylaşıldı. Daha önce paylaşılan kamera özelliklerinin detaylandırıldığını söylemek de yanlış olmayacaktır.

Samsung Galaxy S10 Kameraları Nasıl Olacak?

Samsung Galaxy S10 akıllı telefonlarında çift arka kameranın kullanılacağından söz ediliyor. Galaxy S9 akıllı telefonlarında yer alan 12 MP değerindeki ana aka kameranın yeni neslinin kullanılacağı Samsung Galaxy S10 akıllı telefonlarında, 4K video desteği bulunacak.

Bunun dışında portre modu desteği için Stage Lighting özelliğinin de kullanıma alınacağı belirtiliyor. Ek olarak düşük ışık altında çok daha iyi çekimler gerçekleştirebilmek için Bright Night özelliği de yine fark yaratacak özellikler arasında yer alacak.

OIS desteğine sahip olacak olan arka kameraların ikincisinde ise 16 MP değerinde bir kamera karşımıza çıkacak. 16 MP değerinde ikinci arka kameranın geniş açılı fotoğraf çekme özelliğinin bulunması ve yine OIS destekli olması da diğer beklentiler. Aslında bu özelliklerin Samsung Galaxy S10 kameraları için sürpriz olmadığını da eklemek gerekiyor. Yeni akıllı telefonların kameraları Galaxy S9 serisinin biraz daha geliştirilmiş bir hali olarak gösterebiliriz.

Burada en büyük fark Plus modelinde karşımıza çıkacak. Plus modeliyle beraber çift arka kameraya eşlik edecek üçüncü bir kamera göreceğiz. 3 arka kameranın özelliklerinin neler olacağı ise net değil. 13 MP değerinde bir kameradan söz ediliyor ancak dediğimiz gibi Plus modelin ayrıcalığı olacak olan bu kameranın kesin detayları konusunda henüz bilgiler elde etmek mümkün olmadı. Tüm bunların Şubat ayında yapılacak tanıtımla ortaya çıkması muhtemel.