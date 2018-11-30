Samsung Galaxy S10 akıllı telefonların Şubat 2019’da Mobile World Congress (MWC) 2019 teknoloji fuarından hemen önce resmi olarak piyasaya sürülmesi bekleniliyor. Yaklaşan Galaxy S10 serisini hakkındaki söylentiler arasında Galaxy S10, Galaxy S10 Lite, Galaxy S10 Plus ve Galaxy S10 5G gibi dört adet model bulunacak. Bu akıllı telefonların SM-G73F, SM-G70F, SM-G75F ve SM-G75FC gibi ilgili model numaralarına sahip oldukları ifade ediliyor.

Galaxy S10 modelinin 5.8 inçlik bir ekranla donatılabileceği ve bir çift kamera modülüne de sahip olacağı ilk tahminler arasında kendine yer buluyor. Bu gün ise telefonun koruma kılıfına ait sızdırılan bir resim ise telefonun genel görünümüne ait daha çok bilgiyi açığa çıkardı.

Galaxy S10 kılıfı, telefonun arkada yatay bir çift kamera kurulumuna sahip olduğunu gösteriyor. Yanında, LED flaş, kalp atış hızı sensörü ve ardından parmak izi tarayıcısı var. Cihazın sol kenarı ise ses düğmeleri ve güç tuşu ile donatılmıştır.

Galaxy S10’un alt kenarında 3.5 mm kulaklık girişi ve bir USB-C bağlantı noktası var gibi görünüyor. Ayrıca telefonda harici bir hoparlör kapağı da var diyebiliriz.

Galaxy S10 Plus olarak adlandırılan S10’un daha büyük sürümü kısa süre önce AnTuTu’da görüntülenmişti. Telefonun ekranının 2280×1080 piksel FullHD+ çözünürlüğünü desteklediği ortaya çıkmıştı. Bu nedenle Galaxy S10 Plus‘ın 18.5:9 en-boy oranına sahip olması da bekleniyor.