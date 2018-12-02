Samsung’un yeni amiral gemisi akıllı telefon modelleri için geri sayım başlamış durumda. Markanın yeni akıllı telefonlarının devrimsel değişimlere ev sahipliği yapması ve Samsung için ilk olacak olan özelliklerle beraber gelmesi bekleniyor. Yeni akıllı telefonlar için meraklı bekleyiş ise her geçen gün biraz daha artış gösteriyor. Öyle ki sürekli yeni modeller hakkında yeni görseller yayınlandığını görüyoruz ve yayınlanan görseller çok iddialı özellikleri ortaya çıkarıyor. Bu noktada son görseller ise Samsung Galaxy S10+ modeli için geldi. Samsung Galaxy S10+ modeline ait olduğu iddia edilen kutu görselleri ve telefon görselleri çok önemli detayları ortaya çıkardı.

Samsung Galaxy S10+ Nasıl Bir Telefon Olacak?

Görseller, özellikle arka kapak tasarımını ortaya çıkarıyor. Arka kapak tasarımında genel olarak kavisli yapının korunacağı ve köşelerde yine dairesel bir telefona yer verileceği görülüyor. Bunun dışında arka kısımda 3 kamera kullanıldığı görülüyor. Kameralar yan yana sıralanmış ve üçlü kameranın dizilimi A9 modellerinde sunulan kameraların dizilimlerine bir hayli benzemekte.

Yeni akıllı telefonların 3 arka kamerasının dışında önemli bir detay daha var. Bu detay telefonların parmak izi sensörü kısmında. Samsung Galaxy S10+ akıllı telefonlarının arka kapağında herhangi bir parmak izi sensörü bulunmuyor. Note 9 modelinde bile arka kısımda kullanılan parmak izi sensörlerinin beklendiği gibi ekran üzerine taşındığını düşünüyoruz.

Kısacası arka kapak tasarımında önemli değişiklikler yapılmış. Her ne kadar bu değişiklikler kamera kısmı ile sınırlı kalmış olsa da yeni bir dizilim ve yeni bir tasarım göreceğimiz kesin. Samsung Galaxy S10+ ekran kısmında da farklı bir tasarım sunacak.

Her ne kadar net görseller olmasa da daha önce paylaşılan görseller ve raporlar ekran üzerine gömülü çift ön kameranın kullanılacağını gösteriyordu. Herhangi bir çentik alanı ve benzeri bir bölüm ise bulunmayacak. Çok daha geniş bir kullanım alanı sunacak ekranları göreceğiz. Çerçeve kısmında da ne derece başarılı bir model sunulacağını tanıtımla beraber görmek mümkün olacak.