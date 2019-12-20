Samsung Galaxy S10 Lite (Avrupa Versiyonu) Temel Özellikleri

Galaxy S10 Lite, Samsung’un çok yakında duyurması beklenen Galaxy S10 serisinin yeni üyesi. Telefonun Avrupa versiyonunun temel özellikleri sızdırıldı ve haberimizde buna değindik.

Haberin kaynağı Winfuture.de ve telefonun birkaç gün içinde açıklanacağını söylediler.

Teknik tabloya göre, Galaxy S10 Lite 2400 x 1080 çözünürlüğe sahip 6.7 inç Super AMOLED ekrana sahip olacak. Ekran, ön kamerası için ortasında bir deliğe ve 19.5: 9 en boy oranına sahip.

Winfuture, Avrupa’da satılan ve Exynos 9820 tarafından desteklenen diğer Galaxy S10 modellerinin aksine, S10 Lite’ın Snapdragon 855 işlemciye sahip olduğunu bildirdi. Yonga 2.84GHz hızında ve 8GB RAM ile 128GB dahili depolamayla eşleştirilmiş. Depolama genişletme desteği vard, böylece isterseniz 1 TB’a kadar ek depolama alanı ekleyebilirsiniz.

Galaxy S10 Lite, Galaxy S10e’den daha fazla kameraya sahip. Arkada f / 2.0 diyafram açıklığı ve eğimli-optik görüntü sabitleme (tOIS) bulunan 48MP ana sensör var. Bu, fotoğraf çekerken titremeleri engellemek için kameranın merceği farklı yönlerde birkaç derece eğilebilir olduğundan, normal OIS’den farklı.

48MP sensör ile birlikte 12MP f / 2.2 ultrawide açılı kamera ve f / 2.4 diyafram açıklığına sahip 5MP makro kamera bulunuyor. Öndeki kamera ise 32MP f / 2.2 sensör.

Samsung, 45W Super Fast Charging 2.0 destekli 4500mAh bataryaya sahip olacak. Telefon üstte One UI 2.0 ile Android 10’u çalıştıracak. Aynı zamanda siyah, mavi ve beyaz renkte mevcut olacak. Kalınlığı 8,1 milimetredir.

Fiyat ile ilgili olarak, Galaxy S10 Lite 679 Euroya (4.469 Türk Lirası) satılacak. Farklı ülkelerde yaklaşık 10 Euro (65 TL) farkı olabilir.