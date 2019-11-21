Samsung Galaxy S10 Lite Kamera Özellikleri Sızdırıldı!

Samsung, yıl sonundan önce, bir tane daha Galaxy S10 telefonu duyurmaya hazır. Telefon Galaxy S10 Lite olarak gelecek ve Snapdragon 855 işlemci tarafından desteklenecek. Telefonun bilinmeyen bir kısmı olan kamera özellikleri, Ishan Agarwal (@ Ishanagarwal24) tarafından kamuya duyruldu.

Dün yayınlanan bir tweette, Galaxy S10 Lite’ın (SM-G770F) üçlü arka kameralara sahip olacağını açıkladı. Ana kamera 48MP sensör,12MP ultra geniş açılı kamera ve 5MP derinlik sensörü ile eşleştirilmiş. Ana kameranın muhtemelen bu yılın Mayıs ayında açıklanan ISOCELL GM2 olması bekleniyor.

Tweet, telefonun Eylül ayında açıklanan Galaxy A50 ile aynı bir 32MP özçekim kamerasına sahip olacağını da belirtti. Kamera özelliklerine dair bu haber, aslında yeni değil. Ancak, Ishan tweetinde detayları doğruladığı için, sizleri tekrar bilgilendiriyoruz.

Galaxy S10 Lite‘ın, kardeşleri ile kamera performansı açısından eşleşmesini beklemiyoruz, ancak ortalama kameralardan daha iyi çekmesi bekleniyor. Bununla birlikte, Galaxy S10 Lite‘nin. batarya kapasitesinin 4370mAh olduğu ve diğerlerinden (Galaxy S10e, Galaxy S10 ve Galaxy S10+) daha büyük olduğu bildirildi.

Galaxy S10 Lite ayrıca 6,7 ​​inç FHD + Süper AMOLED ekrana, 8 GB RAM‘a ve Android 10 işletim sistemine sahip. Ishan ayrıca, tweetinde Galaxy S11 + 5G’nin SM-G986U model numarasına sahip dahili kod adının Y2 olduğunu da açıkladı.