Samsung Galaxy S10 Lite One UI 3.1 Güncellemesi Alıyor!

Güney Kore’li dev Samsung, akıllı telefon ve diğer teknolojik cihaz sektöründe birçok ürün sunarken bunları artık güncellemeyi ihmal etmiyor. Şirket en son Galaxy S20, Note 20, Note 10, S10 (Lite hariç), Galaxy M51 gibi ve daha fazla cihazına Android 11 tabanlı One UI 3.1 güncellemesini sunmuştu.

Bu modellerin içerisinde aynı zamanda Galaxy Tab S6 ve S6 Lite, Galaxy Tab S7, Galaxy Tab A7 gibi cihazlarda yer alıyor. Bugün ise şirket bir başka akıllı telefonuna da bu güncellemeyi sunmaua başladı. Bilindiği üzere S10 serisi için daha önce sunulan bu güncellemeyi S10 Lite modeli alamamıştı. Ancak bu durum bugün değişti ve Galaxy S10 Lite için yeni One UI 3.1 güncellemesi sunulmaya başladı.

G770FXXU4EUBA sürüm numarasıyla gelen güncelleme içerisinde Mart 2021 güvenlik yamasını da bulunduruyor. Şuan için ayrıntılı bir şekilde güncelleme günlüğü ortaya çıkmadı. Ancak şirket Mart güvenlik yamasını daha önceden açıkladığı üzere birçok modeline sunacağını açıklamıştı.

Yeni güncelleme şuan için İspanya pazarında sunulmaya başladı ve ilerleyen günlerde bir sürüm sıkıntısı çıkmazsa küresel pazara yayılacaktır. Sizde S10 Lite kullanıyorsanız cihazınızın Ayarlar> Yazılım Güncelleme bölümünü sıklıkla kontrol etmenizde fayda var. Galaxy S10 Lite yeni güncellemeyle birlikte geliştirilmiş bir kullanıcı arayüzü ve Android 11′in temel özelliklerine kavuşuyor.