Samsung Galaxy S10 Lite, önümüzdeki ay Galaxy S10 ve Galaxy S10 Plus akıllı telefonlarıyla birlikte duyurulacak. Söylentilere göre, Güney Koreli şirketin 20 Şubat’ta Galaxy S10 serisini tanıtacağı açıklandı. Bugün ise, Galaxy S10 Lite akıllı telefonunun temel özellikleri, ortaya çıkan Geekbench sonuçları gün yüzüne çıktı.

Aşağıdaki resimde görülebileceği gibi, Geekbench’te SM-G970U model numarasına sahip bir Samsung telefonu göründü. Son raporlar, model numarasının, Galaxy S10 serisinin en düşük yapılandırma modeli olan S10 Lite‘a ait olduğunu gösteriyor.

Galaxy S10 Lite “msmnile” işlemci tarafından destekleniyor. Geçen yılki sızıntılar, 7nm işleme Snapdragon 855 yonga setinin “msmnile” kod adına sahip olduğunu ortaya çıkarmıştı. Ortaya çıkan listeye göre Galaxy S10 Lite’ın yonga seti 6GB RAM ile eşleştirilmiştir. Ayrıca telefon Android 9 Pie OS ile birlikte piyasadaki yerini alacak.

Geekbench’in tek çekirdekli ve çok çekirdekli testlerinde, akıllı telefon sırasıyla 1986 ve 6266 puanlarını aldı. Bu kıyaslama puanları, Snapdragon 855 ve 6 GB RAM destekli Xiaomi Cepheus’un Geekbench’teki puanlarından daha düşük.

SM-G970 model numarası, ABD için yayınlanacak olan Galaxy S10 Lite’nin kilitsiz versiyonuna ait. Önceki raporlarda, S10 Lite modelinin 18.5:9 en boy oranını ve fullHD+ çözünürlüğü destekleyen 5.8 inç S-AMOLED Infinity Ekranı bulunduğunu ortaya çıkarmıştı. S10 Lite, 3.100mAh bataryadan güç alıyor olacak.

4GB RAM + 64GB depolama,

6GB RAM + 64GB depolama

ve 6GB RAM + 128GB depolama gibi sürüm seçeneklerinde piyasaya sürülecek.