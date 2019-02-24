Samsung Galaxy S10 Ön İncelemesi

Çevresindeki en ikonik Android telefon serisinin onuncu yıldönümünü kutlayan Galaxy S10, Samsung’un en son amiral gemisi telefonu. Yeni ürün serisinde Samsung Galaxy S10 Plus ve Samsung Galaxy S10e ile birleştirildi.

Samsung için şu an oldukça önemli bir zaman. Çünkü rakip Android telefon üreticilerini hem ucuz hem de pahalı telefonlar ile geride bırakmaya çalışıyor. Geçtiğimiz birkaç ay boyunca birçok sızıntı habere konu olan ve etkileyici özelliklere sahip olduğu düşünülen telefonların, gerçekten de etkileyici olduğunu görmek güzel.

Şüphesiz ki Galaxy S10 ile Samsung, 2019’un en iyi Android telefonlarından birine sahip. Basitçe harika görünüyor, çentik tasarımında yeni bir yaklaşımın yanı sıra bir ekran içi parmak izi sensörünü de içeriyor.

Samsung Galaxy S10 Ekran Özellikleri

Samsung Galaxy S10 modeli Kore devinin Infinity-O ekran olarak adlandırdığı bir ekran tasarımına sahip. Buradaki “O“, ekranın sağ üst köşesinde bulunan selfie kamerasına ait deliği sembolize ediyor. Bu ekran sayinde Samsung, telefonun üst kısmındaki çerçevenin kalınlığını daha da azalttı.

Ekranın bu şekilde olması kişiden kişiye iyi veya kötü olarak değerlendirilebilir. Ancak şu bir gerçek ki; daha önceden ön panelde bulunan bütün dikkat dağıtıcı durumlardan tamamen arındırılmıştır. Tam ekran video izlerken bu delik kapanmıyor. Bir süre sonra alışabilmeniz mümkün.

Galaxy S9 modelindeki 5.8inçlik ekrana göre daha da yükseltilmiş 6.1 inç ekranı var. Bu büyük ekrana bir de QuadHD+ çözünürlüğünü ekleyin. Oldukça muhteşem bir kombinasyon oluyor. Ayrıca eğimli kenarlara ve HDR10+ desteğine sahip bir OLED paneli var.

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HDR10+, en son iPhone’lar tarafından desteklenen HDR teknolojisi olan Dolby Vision ile rekabet edecek düzeydedir. Filmlerin ve videoların teorik olarak normal HDR10’dan daha iyi görünmelerini sağlar.

Samsung ayrıca, ekranın etkileyici bir parlaklık düzeyine ulaşabileceğini iddia ediyor. Hem HDR içeriği hem de parlak ortamlarda dış mekan kullanımı için ideal bir parlaklık sunacak. Ekran ayrıca öncekinden daha az mavi ışık yaydığı için gözlere daha yumuşak gelecek şekilde tasarlanmıştır.

Ekranın içine yerleştirilen son teknoloji bir ultrasonik parmak izi sensörü de var. Geleneksel fiziksel sensörün yerine bu, biraz daha fütüristik yöntem.

Fakat her güzelliğin bir sorunu olur misali, çok iyi çalışsa da biraz ekrana sert basmanız gerekiyor. Ekran içi parmak izi sensörü bulunan hali hazırda birkaç telefon var. Ancak sonuçlar S10 kadar iyi değildir.

Örneğin hem OnePlus 6T hem de Huawei Mate 20 Pro, parmak izlerini bazı durumlarda yanlış olarak kabul edebiliyorlar.

Samsung Galaxy S10 Performans

Ekran bir yana tasarımın geri kalanı da oldukça güzeldir. Parmak izi lekelerini tutan bir cam kaplaması var. Alt kenarında ise USB-C ve kulaklık girişi bulunuyor.

Samsung, genel olarak amiral gemisinde ki telefonların nasıl üst düzey performans sağlayacağını biliyor. Geçen yılın en iyi telefonu sayılan, Galaxy Note 9‘dan sonra tahminen S10’da bu yılın en iyisi olacak. Exynos 9820 olarak adlandırılan Samsung’un en yeni işletim sistemine ev sahipliği yapıyor.

Bazı bölgelerde ise Qualcomm’un en sonki amiral gemisi Snapdragon 855 mobil platformunu taşıyacak. S10, 4GB yerine standart olarak 8GB RAM ile birlikte geliyor. 128GB veya 512GB depolama arasında seçim yapabilirsiniz.

Aynı zamanda akıllı telefonda Qi kablosuz şarj desteği de mevcut. Buna ek olarak da IP68 su geçirmezlik sertifikası ve MicroSD desteği de var.

Samsung Galaxy S10 Batarya Ömrü

2018 yılının en iyi telefonlarından birisi olan Galaxy S9’daki batarya ömrü bizim için mükemmel dediğimiz şey değildi. Bundan dolayı da S10’da daha büyük bir bataryanın olması daha güzel. 3400mAh batarya piyasadaki en büyük pil değil, bu yüzden ne kadar iyi performans gösterdiğini görmek ilginç olacak.

İşin garibi, burada şarj hızlarında belirgin bir iyileşme olmadığı görülüyor. Buna karşılık olarak son dönemlerde çıkan telefonların birçoğu yeni nesil USB-C PD veya daha yüksek voltajlı şarj cihazlarını destekliyor. Ancak Adaptive Fast Charging teknolojisi ile donatıldığı için biraz sistemin gerisinde kalıyor.

Tabi ki son dönemde trend haline gelen PowerShare desteğine yükseltimesi oldukça iyi. Bu sayede Qi destekli cihazları şarj etmeniz mümkün. Aynı zamanda AirPod’a rakip olan Galaxy Buds‘ları da şarj edebilirsiniz. Powershare ile bir telefonu şarj etmek muhtemelen çok yavaş olacaktır.

Samsung Galaxy S10 Yazılım Özellikleri

Galaxy S serisindeki tüm yeni akıllı telefonlar, Android 9 Pie destekli yeni bir arayüz olan One UI ile birlikte geliyor. Bu, Samsung’un eski TouchWiz ve Samsung Experience başlatıcılarının üst düzeye çıkarılmış versiyonudur.

Şimdi ki tasarım daha öncekilerden oldukça farklı olsa da, hala Samsung’un temel yazılımı görünüyor. Uygulamaları bir elinizle kullanmaya odaklanılmış ve etkileşimde bulunduğunuz şeylerin çoğu ekranın altına doğru yerleştirilmiştir.

Kamera uygulamasında da kendine ait bir iOS hissi var. Bazı noktalara da yapay zeka temelli modlar eklenmiştir. Yapay zeka desteği sayesinde sürekli kullandığınız uygulamalar daha hızlı açılıyor. Bunun gerçekten işe yarayıp yaramayacağı hemen anlayabilirsiniz.

Samsung Galaxy S10 Kamera Özellikleri

Optik olarak stabilize edilmiş 12 megapiksellik bir ana sensörü var. Buna önceki modelde de rastlamak mümkün. Kısacası kamera deneyimi üzerine fazla odaklanılmamıştır.

Bazı ortamlarda daha fazla ışığa izin veren f/1.5 ve f/2.4 arasında geçiş yapabilen bir mod eklenmiştir. Daha hızlı odaklama için çift piksel kullanıyor. Şayet bu durum geçen yıl olsa idi ses getirebilirdi. Ancak fotoğraf konusunda lider hala Google Pixel 3 modelidir.

Bununla birlikte S10’un arkasına iki tane daha kamera var. 12 megapiksel f/2.4 telefoto sensörü ve daha fazla çekim yapmak için 16 megapiksel ultra geniş açılı kamera. Huawei Mate 20 Pro‘yu andıran üçlü kamera kurulumu…

Genel olarak ana sensör iPhone XS, Google Pixel 3 ve Huawei Mate 20 Pro’nun gerisinde kalacak gibi görünüyor. Serinin genel olarak üst düzey performansa sahip olmasının yanında bu tür düşük özellikli kamera görmek biraz hayal kırıklığı.

Ön Değerlendirme

Genel olarak 2019 yılının en iyi Android telefonlarından birisi olan Galaxy S10, sunduğu özellikler bakımından takdire şayandır. Son teknoloji işlemcisi, Samsung’un Infinity-O ekranı ve ultrasonik parmak izi sensörü ile oldukça dikkat çekicidir.

Akıllı telefonun sadece kameraları iler sıkıntısı var. Samsung, performansa odaklanırken kamera deneyimini biraz ikinci plana itmiş gibi duruyor. Ancak söz konusu amiral gemisi genel olarak bu yılın en iyi telefonlarından birisi olacak.