Samsung‘un Galaxy serisinin 10. yılına özel üretilen amiral gemisi serisi S10’lar hakkında hemen herşeyi sızıntı haberlerden öğrendik. Ayrıca Samsung, Galaxy S10 serisini tanıtmak için 20 Şubat’ta Unpacked 2019 etkinliğini düzenleyecek.

Telefonların tam olaran ne zaman seri üretime geçeceği bilinmese de, bazı söylentiler Galaxy S10’un ön siparişlerinin lansmandan birkaç gün sonra başlayacağını iddia etmişti. Fakat Twitter’da ortaya çıkan sızan bir görüntü, akıllı telefonun ön siparişlerinin 21 Şubat’ta başlayacağını gösteriyor.

Twitter üzerinden paylaşılan aşağıdaki resim, etkinliğin hemen ardından 22 Şubat’ta akıllı telefonun ön siparişlerinin başlayacağını gösteriyor. Ancak hangi ülkelerde ön sipariş başlayacak, herhangi bir açıklama şu anda söz konusu değil.

Galaxy S10 serisi Galaxy S10, Galaxy S10 Plus ve Galaxy S10e gibi üç akıllı telefon içeriyor. Görünüşe göre her üç telefonun ön siparişleri aynı gün başlayabilir. Yaklaşan amiral gemisi serisi hakkındaki önceki raporlar, Samsung’un 8 Mart’tan itibaren Galaxy S10 serisinin seri üretime geçilerek, satışlarının başlayacağını iddia etmişti.

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Sinir bozan nokta ise iki hafta sonra tanıtılacak akıllı telefonlar hakkında herhangi resmi bir açıklamanın olmaması. Kaynakların her biri ne kadar da gerçekçi görseller paylaşsa da, sonuçta herbiri sızıntı haber. Bunlara ek olarak Samsung’un S10 serisini ülkemize ne zaman getireceği hakkında her hangi bir açıklama ya da sızıntı haber olmadı.