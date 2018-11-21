Samsung’un amiral gemisi akıllı telefon modelleri kısa süre sonra yenilenecek. Galaxy S9 modelinde de Note 9 modelinde de tam anlamıyla değişim sunmayan markanın, yeni bir döneme girmesini sağlayacak olan Galaxy S10 akıllı telefonları için de geri sayım başlamış oldu.

Yeni akıllı telefonların tanıtımının yaklaşmasıyla beraber beklenen özelliklerde ortaya çıkmış durumda. Şu ana kadar genelde tasarım detayları üzerinde konuşmuştuk. Yeni akıllı telefonların özelliklerinin neler olacağı konusunda ise yavaş yavaş yeni bilgiler gelmeye başladı. Son olarak telefonların kamera sistemi için yeni bir detay ortaya çıktı.

Galaxy S10 Tam 6 Kamerayla Beraber Gelecek

İddialara göre Samsung Galaxy S10 akıllı telefonları tek bir versiyonla beraber gelmeyecek. Birkaç farklı akıllı telefon versiyonu göreceğiz. En ilginç bilgi ise bugün ortaya çıktı. İddialara göre bu versiyonlardan birisi olarak gelecek versiyonda, toplamda 6 adet kamera bulunacak. Telefonların arka kısımda 4 adet arka kamera bulunması bekleniyor. Bu özel versiyonda 4 arka kameranın olmasının yanında ön kısımda ise çift kamera bulunacak.

Hem önde hem de arka kısımda özel kamera sistemleri sunması beklenen telefonların, kamera özelliklerinin neler olacağı konusunda ise kesin bilgiler yok. 6 adet kamerayla beraber gelecek olan Galaxy S10 özel versiyonunun belli olan detaylarından birisinin de ekran boyutu olduğunu ekleyelim. Diğer modellerden farklı olarak bu serinin 6.7 inçlik oldukça geniş bir ekrana yer vereceği düşünülüyor.

Ana modelde yer alması beklenen 6.4 inçlik panelden daha büyük bir panelle gelecek olan Plus modelinin başka nasıl farklarının olacağı ise kesin değil. Kamera ve ekran boyutu farklarının dışında RAM bellek kısmında da değişiklikler olabilir. Bunlar ve tam olarak kaç farklı versiyonun geleceği konusunda ise net bilgileri tanıtım sonrasında aktaracağız.