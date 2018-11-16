Samsung Galaxy S10 Patent Görselleri Yayınlandı

Samsung, yeni bir telefon serisi ile karşımıza çıkıyor. Samsung Galaxy S10 serisi diye adlandırılan bu serinin 2019 yılının başlarında tanıtımının da yapılması planlanıyor. Tanıtım günü yaklaştıkça da telefon hakkında yeni teknik özellikler ve tasarım özellikleri gün yüzüne çıkıyor.

Samsung Geliştiriciler Konferansı sırasında, henüz telefonlarında bulunmayan test aşamasında olan yeni nesil çentik tasarımlarını duyurmuştu. Bunlar Infinity-U, Infinity-V ve Infinity-O ekranları idi. Şimdi de şirketin yapmış olduğu patent başvurusunda Infininity-O ekranının hangi telefon için planlandığı ortaya çıktı.

Infinity-O tasarımına yönelik patent başvurusu, telefonun önünde sol üst köşesine selfie kamerası için yerleştirilen küçük bir deliğin olduğunu gösteriyor. Yayınlanan raporlara göre bu patent görselleri yakın zamanda tanıtımı yapılması beklenilen Samsung amiral gemisi Galaxy S10 için yapılmıştır.

Patent için yayınlanan görseller, farklı çentik tasarımları ile Galaxy S10’un tasarımı için önerilen birkaç görüntüyü ve diyagramı göstermektedir. Ayrıca genel olarak görseller, Infinity-O ekranlı tasarımın Güney Koreli devin odağı olduğu görülüyor.

Görsellerde Galaxy S10, çeşitli şekillerde kare ve yuvarlak köşeli ekranların yanı sıra kavisli ve düz ekranlı tasarımlara da yer verilmiştir. Bu noktada, Galaxy S10 için teyit edilmiş tasarım henüz net değil. Ancak şimdi Samsung’un ileriye dönük olarak ne planladığını biliyoruz.

Samsung Galaxy S10 modelinin SM-G970F, SM-G973F ve SM-G975F model numaralarını taşıyan üç farklı sürümünün olması bekleniyor. Bunlardan ikisi, 5.8 inçlik bir ekrana sahipken, üçüncüsü ise Galaxy S9 Plus’ın geliştirilmiş versiyonu olacak.

Galaxy S10, tıpkı Galaxy A7 (2018) modelinde olduğu gibi arkada üç kameraya sahip olacaktır. Ancak sensörlerin hepsi farklı özelliği barındıracak.

Bunların yanı sıra Galaxy S10 Lite’nin düz ekran ve yana monte edilmiş parmak izi sensörü ile gelmesi bekleniyor. S10 serisi, Android 9 Pie işletim sistemine dayanan yeni Samsung One UI arayüzüne sahip olacak..