Son zamanlarda Samsung‘un yaklaşan amiral gemisi olan Galaxy S serisinin özellikleri hakkında birçok bilgi sızdırılmıştı. Artık şirketin birkaç ay içinde, Samsung Galaxy S serisindeki yeni telefonları tanıtmaya başlayacağından emin olabilirsiniz. Hatta bu modellerden birisi Galaxy S10 Plus modeli olacak. Telefona ait yayınlanan AnTuTu benchmark sonucu, 2019’da piyasaya sürülen en güçlü telefonlardan biri olacağını gösteriyor.

Skorda Galaxy S10 Plus‘ın model numarası, SM-G975F olarak geçmektedir. Bu model yakın zamanda duyurulan Exynos 9820 tarafından desteklenen bir model olacak. 6GB RAM ve 128GB depolama alanına sahip, ancak bunun sadece tek bir sürümü olmayacaktır. Tanıtımda daha da farklı hafıza ve depolama seçenekleri bulunan sürümler de tanıtılabilir.

AnTuTu, Galaxy S10 Plus’ın 2280×1080 ekran çözünürlüğüne sahip olduğunu ve bunun 19:9 en boy oranına dönüştüğünü ortaya çıkardı. Telefon ayrıca Android Pie 9 güncellemesi ile gelecek. Tabiki Google, Android Q’yı duyurmadan önce piyasaya sürülecek her amiral gemisi telefonun Pie güncellemesini desteklemesi olağan bir özelliktir.

Samsung’un yaklaşan bu amiral gemisi Galaxy S10 Plus, şu anda satılmakta olan tüm Android telefonlarının üzerinde bir skora imza atarak 325.076 puanlık sonuç elde etti. Ancak skor birkaç hafta önce ortaya çıkan Snapdragon 8150 ile desteklenen cihazın skorundan biraz daha uzak.