Yavaş yavaş 2018 yılı sonlara doğru yaklaşıyor. Bundan dolayı da artık gözler, gelecek yıl piyasayı süsleyecek olan akıllı telefonları arıyor. Gelecek yıla damgasını vurması en çok muhtemel olan Galaxy S10 serisi de bunlardan biri. Samsung‘un Galaxy S10 üçlüsü, özellikle Infinity-O ekranları ile sistemi yenileştirmeye başlayacaklar.

Ayrıca gelecek yıl içerisinde en çok beklenen akıllı telefonlar olarak günümüze damgasını vuruyorlar. Sürekli sızıntı haberlerin gündeme geldiği seriye bu gün bir yenisi ekleniyor. Her zamanki raporlar yada görüntülerden ziyade, bu gün yaklaşan amiral gemisi üyelerinden olan Galaxy S10 Plus modelinin en iyi görünümünü sağlayan bir video Instagram üzerinden yayınlandı.

Söz konusu video, Instagram’daki @samsungist hesabında yayınlandı ve güvenilirliğini onaylayamasak da bize yine de Galaxy S10’un en pahalı çeşidinin en iyi görünümünü veriyor.

Önceki sızıntı kaynaklara göre S10 Plus modeli, Infinity-O ekranının sağ köşesindeki bir delikte çift kamera kurulumuna sahip olduğu yer alıyordur. Önceki ortaya çıkan teknik çizimler bu videoya göre oldukça garip bir hal alıyor. Video, Samsung’un yeni çözümünün şaşırtıcı olduğunu gösteriyor. Kavisli ekran ve herhangi bir çentik yok. Muhtemelen “çerçevesiz” ekran trendini yeniden tanımlayacak.

Dilerseniz Galaxy S10 ve S10 Plus Hakkında Herşey adlı makalemizden bu zamana kadar ortaya çıkan tüm bilgileri edinebilirsiniz.