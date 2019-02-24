Samsung Galaxy S10 Plus Ön İncelemesi

Galaxy S10e ve Galaxy S10 modellerinin ön incelemesinden sonra sırada amiral gemisi serisinin en büyük akıllı telefonunun ön incemelesi var. Şüphesiz Samsung, 2019 yılının en iyi telefon serisini oluşturdu, diyebiliriz. Çünkü yenilikçi tasarımı ile oldukça ses getirdi.

Serinin en küçük telefonu olan Galaxy S10e modeli bile, yüksek özellikli ve fiyatına göre kısmen bir premium telefon olarak gündeme geliyor. S10 modeli kendine has yapı kalitesinin yanında üst düzey performans ile geliyor.

Peki Galaxy S10 Plus?

Galaxy S10 Plus, seriden farklı olarak ön yüzünde iki selfie kamerası ve daha yüksek ekran gövde oranı ile geliyor. Boyutu da oldukça büyük. Tabi ki boyutundan dolayı ağırlık konusunda birkaç gram daha ağır.

Ayrıca Galaxy S10e, S10 ve S10 Plus karşılaştırmasını bu bağlantıya tıklayarak gözden geçirebilirsiniz.

Galaxy S10 Plus Ekran Özellikleri

Galaxy S10 Plus, serinin yıldızı ve tamamen mükemmel denilebilecek 6.4 inçlik ekranla donatılmıştır. Sonuç olarak Samsung’un ekranları deneym konusunda en iyisi olmaya devam ediyor.

Şirketin önceki amiral gemileri gibi, panel olarak OLED teknolojisini kullanıyor. Ortaya mükemmel siyah dengesi, HDR video için uygun renkler ve doğru destek çıkıyor. Ekran kenarlara doğru hafif eğrilerek kavisli bir panel oluşturuyor.

Samsung, ekranın parlaklığı konusunda Galaxy S9 modelindeki 1000 nitlik parlaklığı bu ekranlar ile 1200 nite kadar ulaşabileceğini iddia ediyor.

Daha parlak bir ekrana sahip olmak size sadece daha iyi görünen HDR video sunmakla kalmaz, aynı zamanda telefonun güneş ışığı altında ve genel dış mekan koşullarında da kullanılabilir kalmasını sağlar.

Genel olarak ekran deneyimi oldukça iyidir. Aydınlık koşullarda da çok iyi çalışır. 1200 nitlik parlaklığı kesinleşmemiş olsa bile, yine de S9 ile yan yana geldiğinde daha parlak.

Mümkün olan en yüksek ekran gövde oranına sahip. Tam olarak %93,1’dir. Samsung telefonun üst çerçevesinin çoğunu kaldırmıştır. Bunun yerine, ön kamerayı ekranın köşesindeki hap şeklindeki bir deliğe yerleştirmiştir.

Diğer Honor V20 ve Galaxy A8s modelindeki gibi bir delik yerine biraz daha enlemesine uzun olan bir delik bulunuyor. Buradaki kesim Plus’ın iki selfie kamerasına ev sahipliği yapıyor.

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Tabi ki kesit boyutu diğer Galaxy S10’lardan büyüktür. Selfie kamerası olarak da 10 megapiksellik selfie kamerası, 8 megapiksellik derinlik algılama sensörü ile birleştirilmiştir.

Ekran kesiğinin sıkıntısı kaybolmaması oluyor. Bazı arka planı beyaz uygulamalarda bu daha çok belirgin olabilir. Bu da bazen sinir bozucu olabilir. Ancak mükemmel ekranına karşın oldukça iyi olduğunu hatırlatmakta fayda var.

Ekranın son öne çıkan özelliği de ultrasonik parmak izi sensörü. Geleneksel parmak izi sensörünün yerine geçen bu sensör, Huawei ve OnePlus‘ın cihazlarındakinden daha hızlı.

Geleneksel fiziksel sensörlerden daha hızlı olduğunu söyleyemem ama, şu ana kadar en iyi olduğu bir gerçek. Ayrıca, optik yerine ultrasonik olduğu için ekranın çalışması için açılmasına gerek yoktur.

Samsung Galaxy S10 Plus Performans

Genel olarak S10 Plus, diğer S10 modellerinin tüm özelliklerini barındırıyor ve bunlara sadece birkaç ekstra ekliyor. 1TB depolama seçeneğinin yanı sıra, 12GB’lik RAM bunların ekstrası oluyor.

Ancak 8GB RAM ve 128GB depolama modeli de oldukça iyidir. İçinde bulunan Exynos 9820 8nm yonga seti (bazı bölgelerde Snapdragon 855), telefonu oldukça hızlı hissettirebiliyor. Genel olarak S10 Plus, iPhone XS modeline rakip olarak düşünülüyor. Sonuçları görmek eğlenceli olacak.

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Ek olarak, içinde büyük bir 4100mAh batarya ve cihazın ön tarafında ekstra bir derinlik algılayıcı kamera var. Bu özellikler ise diğerlerine göre fark atıyor. Ayrıca bir de kulaklık girişi var. Bu önemli çünkü son zamanlarda piyasaya sürülen akıllı telefonlardan çıkarıldı.

Samsung Galaxy S10 Plus Kamera Özellikleri

S10 Plus’ın arkasında üç ve önünde iki kamera var. Toplamda 5 kamera… Arka kamera, gece çekimleri için f/1.5 ve gündüz için f/2.4 diyafram arasında geçiş yapabilen 12 megapiksellik optik sensördür. Ayrıca bir ultra geniş açılı 16 megapiksel f/2.2 sensör ve son olarak da 12 megapiksel telefoto sensörü var.

Ultra geniş sensör eklemesi Mate 20 Pro‘da kullanılana benziyor. Kamera uygulamasında ise bunu seçtiğinizde ekran uzaklaşır daha çok balık gözü şeklinde genişletilmiş bir görünüm sunar.

Hepsi iyi görünen ve belirgin Samsung özelliklerine sahip görüntüler. Yani çok parlak renkler, çok fazla ayrıntı ve hoş kontrast. Ancak normal geniş açılı kameranın çekimleri Galaxy S9 modelininkine oldukça benzer kalitede.

Çok daha fazla yaratıcılık sağlayan güzel bir kamera uygulaması olmuş. Aşağıda yer alan galeri akıllı telefonun kamera örneklerini görebilirsiniz.

Samsung Galaxy S10 Plus - Kamera Örnekleri 1 - 5

Samsung Galaxy S10 Plus Yazılım Özellikleri

Galaxy S serisindeki tüm yeni akıllı telefonlar, Android 9 Pie destekli yeni bir arayüz olan One UI ile birlikte geliyor. Bu, Samsung’un eski TouchWiz ve Samsung Experience başlatıcılarının üst düzeye çıkarılmış versiyonudur.

Şimdi ki tasarım daha öncekilerden oldukça farklı olsa da, hala Samsung’un temel yazılımı görünüyor. Uygulamaları bir elinizle kullanmaya odaklanılmış ve etkileşimde bulunduğunuz şeylerin çoğu ekranın altına doğru yerleştirilmiştir.

Kamera uygulamasında da kendine ait bir iOS hissi var. Bazı noktalara da yapay zeka temelli modlar eklenmiştir. Yapay zeka desteği sayesinde sürekli kullandığınız uygulamalar daha hızlı açılıyor. Bunun gerçekten işe yarayıp yaramayacağı hemen anlayabilirsiniz.

Ön Değerlendirme

S10 Plus, şu anda Samsung’un en büyük ve en iyi telefonu. Fiyatı serideki diğer telefonlardan daha pahalı olsa da, ekstra boy ve selfie kamerası ile gerçekten muazzam denilebilecek bir telefondur.

Daha küçük bir gövdeye yayılan daha fazla piksel, ultra geniş fotoğraflar çeken üç lensli bir kamera ve daha keskin özelliklere sahip daha büyük bir batarya ile geliyor. Detaylı inceleme olana kadar şimdilik durum bundan ibaret. Bakalım 2019 yılının en iyisi olmaya devam edecek mi?