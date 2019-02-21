Samsung’un merakla beklenen yeni akıllı telefon serisi sonunda tanıtıldı. Tasarımları baştan sona değiştirilen yeni akıllı telefonların içerisinde en çok dikkat çeken model ise Samsung Galaxy S10 Plus akıllı telefonları oldu. Hem tasarım açısından fark yaratan hem de güçlü donanımıyla fark yaratan akıllı telefonların özelliklerine ve fiyatına geçelim. Bakalım yeni seri bizlere neler sunuyor?

Samsung Galaxy S10 Plus Tasarımı

Yeni akıllı telefonların tasarım kısmında önemli bir değişiklik var. Infinity O ekran tasarımı sunan akıllı telefon ana modelden biraz daha farklı bir yerleşime sahip. Yine bu modelde de tam ekran tasarımına yer verilmiş ve kameralar ekrana gömülmüş ancak bu kez çift ön kameraya yer verildiğini görüyoruz. Haliyle kamera alanı da biraz daha geniş bir şekilde karşımıza çıkıyor.

Cam kısmında ise yine kavisli cam tasarımı devam ediyor. Bu kısımda herhangi bir değişiklik söz konusu değil. %87.54 gibi bir ekran gövde oranına sahip olan akıllı telefonun parmak izi sensörlerini de ana modelde olduğu gibi ekranın altına konumlandırdığını görmek mümkün oluyor.

Arka kapak tasarımına geçtiğimiz zaman ise yeni akıllı telefonların üçlü kamera dizilimi karşımıza çıkıyor. Yan yana sıralanmış olan üç arka kamera kullanan akıllı telefon, kapak kısmında yine cam malzemeye yer vermiş. Çerçeve kısmında da yine metal çerçeve kullanıldığını ekleyelim. Ölçülerde 157.6 mm X 74.1 mm X 7.8 mm olarak açıklandı. Telefonun ağırlığının da 175 gram olduğunu ekleyelim.

Samsung Galaxy S10 Plus Teknik Özellikleri

Yeni akıllı telefonların teknik özellikler kısmında yeni nesil amiral gemisi akıllı telefonlarını yansıttığını söylemek yanlış olmaz. Bu modelin içerisinde iki farklı işlemci modeli var. Bir modelde Exynos 9820 işlemcilerine yer verilirken diğer modelde ise Snapdragon 855 işlemcilerine yer veriliyor. Ülkemizde kullanılacak olan akıllı telefonlarda ise Exynos 9820 serisi işlemcileri göreceğiz.

Yapay zeka başarısı 7 kat arttırılan işlemcilerin 8 çekirdek olduğunu görüyoruz. 2.73 GHz saat hızına sahip olan işlemcilerin yanında Mali G76 MP12 grafik birimi bulunuyor. Yine grafik birimi kısmında da iddialı bir seri söz konusu.

RAM bellek miktarına geçtiğimiz zaman ise iki farklı seçenek görüyoruz. Ana modelde 8 GB RAM bellek miktarı ve 128 GB depolama alanı var. İkinci modelde ise 12 GB RAM bellek miktarına yer veriliyor. Bu modelde de 1 TB depolama alanına varan bir depolama alanına yer verildiğini ekleyelim.

Ekran Özellikleri

Yeni akıllı telefonların ekran kısmında yenilendiğinden söz etmiştik. Samsung Galaxy S10 Plus modelinde ekran bölümünde 6.4 inçlik bir panel var. Dinamik AMOLED ekran teknolojisi olarak gösterilen yeni ekran teknolojisiyle beraber sunulan çözünürlük değeri ise 1440 X 3040 olarak açıklandı.

Bu değerle elde edilen PPi ise 522 PPi olarak açıklandı. Gorilla Glass 6 amlarıyla korunan akıllı telefonların ekran kısmında HDR10+ desteği, sürekli açık ekran özellikleri gibi özelliklerde var.

Kamera Özellikleri Neler?

Yeni akıllı telefonlarda 3 arka kamera bulunuyor. Ana kamera 12 MP değerinde 77 derece geniş açılı. OIS desteği bulunan bu kameranın f/1.5 ile f/2.4 arasında değişken diyafram aralığı bulunuyor. Yine ikinci arka kamera kısmında da 12 MP değerinde OIS destekli telefoto lensler bulunuyor.

Bu kamera için sunulan diyafram açıklık değeri ise f/2.4 olarak belirlenmiş. Son kameraya geçtiğimiz zaman ise 16 MP değerinde bir kamera görüyoruz. 123 derece geniş açılı olan kameraların f/2.2 diyafram açıklık değeri olduğunu da görmekteyiz. Arka kameralarda dizilim bu şekilde.

Ön kamera kısmına geçtiğimiz zaman ise 10 MP değerinde f/1.9 diyafram açıklık değeri bulunan bir ana kamera ve 8 MP değerinde f/2.2 diyafram açıklığı bulunan ikinci bir kamera var. Hem önde hem de arka 4K kayıt imkanı sunan kameraların HDR10+ özelliği de dikkat çekici.

Ekstralar ve Fiyat

Samsung Galaxy S10 Plus akıllı telefonlarında yer alan ekstra özelliklerden de söz edelim. Bu modelde yine IP68 sertifikasının bulunduğunu görüyoruz. Hızlı şarj desteğine sahip olan akıllı telefonların bataryaları ise 4100 mAh değerinde. Bu özelliklerle beraber telefonun 7499 TL çıkış fiyatı bulunuyor. 512 GB depolama alanına sahip olan serinin ise 8999 TL gibi bir satış fiyatı bulunuyor. Satışlar ise 27 Şubat tarihinde başlayacak.