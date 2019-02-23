Samsung Galaxy S10 Plus ve Huawei Mate 20 Pro Karşılaştırması

Harika üçlü arka kemara kurulumu, bir QuadHD OLED ekran, ekran içi parmak izi sensörü ve benzer özellikteki telefonu şarj etme yeteneği olan Huawei Mate 20 Pro, şimdiye kadar ki en iyi amiral gemisi telefondu.

Buna karşılık Galaxy S10 Plus, Mate 20 Pro’ya rakip olabilecek en iyi telefon. Arkasında üçlü kamera kurulumunu yanı sıra birçok özelliği, Mate 20 Pro ile eşleşiyor. Samsung’un en yeni amiral gemisi, zamanın en iyi Android telefonu olabilir mi?

İşte bu karşılaştırmamız da iOS cihazlardan farklı olarak, iki Android devi akıllı telefonun genel olarak artılarını ve eksilerini göreceksiniz. Kısa bir süre önce tanıtılan Samsung Galaxy S10 Plus, ne kadar iyi siz karar verin.

Akıllı telefonların doğrudan özelliklerinin karşılaştırması için bu bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Galaxy S10 Plus ve Mate 20 Pro – Tasarım Karşılaştırması

Şüphesiz Mate 20 Pro’da öne çıkan ilk özellik, ön yüzünde bulunan büyük ve parlak ekranı. Oldukça ince çerçeveli ve parlak bir Twilight gradyan renginin yanı sıra dokulu bir cam kaplamalı versiyonu ile 2018’in en iyi görünümlü telefonlarından biri.

Tabi ki asıl sıkıntısı ön panelde yer alan çentiği. Çünkü oldukça büyük, şu anda mevcut olan iPhone‘larınkiyle neredeyse aynı.

Galaxy S10 Plus bu durumda onu yenebilir. Bir çentik yerine, kamera için oluşturulmuş oldukça küçük deliğe sahip. Alt ve üst kısımda orta düzey denilecek kadar küçük çerçeveler bırakılmıştır.

İki selfie kamerasının bir delikte yer alması, diğer iki S10 modelinden biraz daha büyük durmasına sebep olmuştur. Diğer tasarımları açısından ise Galaxy S9 Plus modeline oldukça benzer. Kenarlara doğru kıvrılan cam ve alüminyum kaplamalı bir tasarım söz konusu.

Galaxy S10 Plus ve Mate 20 Pro – Ekran Karşılaştırması

Ekran açısından, her iki telefonunda desteği neredeyse benzer. Mate 20 Pro‘da kavisli 6.39 inç QuadHD AMOLED panel varken Galaxy S10 Plus da kavisli 6.4 inç QuadHD AMOLED panele sahiptir. Yani birbirlerine oldukça yakın.

Mate 20 Pro’nun ekranı da güzel görünüyor, bu yüzden Samsung üst sıralara çıkmak için biraz zorlanabilir. Her iki telefon da parmak izi sensörlerini ekranın altına gizlenmiştir. Bir optik tarayıcı kullanan Mate 20 Pro ve ultrasonik sürüme geçen Galaxy S10 Plus‘ın biraz gerisinde kalıyor.

Çünkü ultrasonik parmak izi tarayıcısının doğrudan güneş ışığında ve ıslak koşullarda daha başarılı olduğu söyleniyor. Bu nedenle Samsung’un bir avantaj budur. Ancak günlük kullanımda, çoğu senaryoda her ikisinin de iyi çalışacağını hayal ediyoruz.

Galaxy S10 Plus ve Mate 20 Pro – Kamera Karşılaştırması

Her iki telefonun arkasında da üçlü kamera kurulumu mevcut. 2018 yılının yıldızı Mate 20 Pro idi.

40 megapiksellik (f/1.8) ana sensör, 20MP (f/2.2) ultra geniş lens ve 8MP (f/2.4) telefoto lensi var. Sonuçlar rutin olarak çok ayrıntılı ve renkli. Aynı zamanda mükemmel 3x optik zoom ve 5x hibrit zoom özelliklerine sahiptir ve netlikten ödün vermeden uzaktaki noktaları bile elinizin altına getirebilir.

Galaxy S10 Plus modeli de üçlü kamera kurulumuna ev sahipliği yapıyor ve 2019 yılının en gösterişli telefonu. Geniş açılı ve f/1.5 ve f/2.4 diyafram açıklığı arasında otomatik geçiş yapabilen 12MP sensör, 16MP ultra geniş lens (f/2.2) ve 12MP telefoto (f/2.4) lensi var.

Piksel boyutları göz ardı edilirse sunulan özellikler kısmen aynı. Ayrıca Galaxy S10 Plus’da birden fazla selfie kamerası var. Mate 20 Pro’nun önüne burda geçiyor. Buna karşılık olarak da Mate 20 Pro‘nun gelişmiş yüz güvenliği için iPhone X benzeri sensörleri bulunuyor.

Galaxy S10 Plus ve Mate 20 Pro – Performans Karşılaştırması

İşlem gücü söz konusu olduğunda, her iki telefon da gerçekten taktire şayan. Mate 20 Pro, şu anda piyasadaki en güçlü Android işlemcisi olan Huawei‘nin Kirin 980 yongasını kullanıyor.

Buna karşılık Galaxy S10 Plus ise Samsung’un Exynos 9280 yongası veya bazı bölgelerde Qualcomm Snapdragon 855 yonga setine sahip. Her durumda, her iki telefon da süper hızlı olacak.

Mate 20 Pro, 6GB ve 8GB RAM yapılandırmalarında gelirken, Galaxy S10 Plus modeli başlangıç sürüm olarak 8GB ve üst sürüm olarak 12GB sunuyor.

Daha fazla RAM, yol boyunca daha yumuşak çoklu görevler ve daha az aksama anlamına gelebilir. Ayrıca 12GB gerçekten bir akıllı telefonda kullanacağınız şey için tamamen aşırı görünüyor.

Genel Değerlendirme

Genel olarak sonuçlar birbirine inanılmaz derecede yakın. Samsung, neredeyse her özelliğin favori olacağı yeni bir telefon üretti. Tüm bunlar göz önüne alındığında, her ikitelefonunda kıyasıya rekabet edeceği söz konusu oluyor. Tasarım söz konusu olduğunda Samsung üstünlük sağlayabilir.

Şu anda en iyisi şudur demek için için henüz çok erken. Ancak Samsung S10 Plus’un bugünün en iyi akıllı telefon olduğunu söylemek yanlış olmaz. Tabi ki detaylı inceleme gelene kadar durum bu şekilde.